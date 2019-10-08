بعد تعثر موقف سباليتي.. ستيفانو بيولي يقترب من تدريب ميلان

كشفت تقارير عدة، يوم الثلاثاء، في إيطاليا أن ميلان في طريقه لإقالة مدربه ماركو جيامباولو بسبب النتائج السيئة التي حققها الفريق بإشرافه منذ مطلع الموسم الحالي.

واستلم جيامباولو (52 عامًا) تدريب الفريق خلفًا للاعب وسط ميلان السابق جينارو غاتوزو خلال الصيف الماضي، لكن الفريق مني بأربع هزائم في سبع مباريات حتى الآن بإشرافه.

وبحسب موقع ”كاليتشو ميركاتو“ وشبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“، فإن مدرب إنترميلان السابق لوتشيانو سباليتي في طليعة المرشحين لتولي تدريب ميلان بطل إيطاليا 18 مرة، بيد أن سباليتي لم يتفق مع إنتر ميلان حول التعويضات التي سينالها إثر إقالته من منصبه، علمًا بأنه لا يزال مرتبطًا بعقد معه حتى 2021 على الرغم من حلول أنطونيو كونتي بديلًا له.

وإذا لم يجد سباليتي حلًا لأزمته مع إنترميلان، فإن ميلان قد يتجه إلى ستيفانو بيولي لتولي تدريب بطل أوروبا 7 مرات، والذي توج للمرة الأخيرة بطلًا لإيطاليا عام 2011، ومن المرشحين كذلك مدرب روما السابق الفرنسي رودي غارسيا.

إدارة ميلان قررت الانتقال إلى خيار ستيفانو بيولي، الذي أقيل من قبل فيورنتينا في أبريل الماضي.

وبحسب موقع كاليتشو ميركاتو الإيطالي، فإن ميلان قد أبلغ قراره إلى جيامباولو، في حين أن بيولي مستعد لتوقيع عقده مع فريق سان سيرو مساء اليوم.

ويحتل ميلان المركز الثالث عشر في الدوري المحلي متقدمًا بفارق 3 نقاط فقط عن أول الهابطين.

ويتأخر ميلان بـ10 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، في حين يتقدم بـ6 نقاط فقط عن سامبدوريا صاحب المركز الأخير.

في حين ذكرت صحيفة ”كوريري ديلا سيرا“ الإيطالية أن إدارة ميلان لا تريد تغيير المدرب لمجرد تغيير الوجوه على مقاعد البدلاء، حيث قرر النادي إقالة جيامباولو حال النجاح في إيجاد مدرب قادر على نقل الفريق إلى مستوى آخر، وأضافت أن إدارة نادي ميلان كانت على وشك إقالة المدرب صاحب الـ52 عامًا، حيث لم تقتنع بعروض الفريق على أرض الملعب.

وحقق دافيد كالابريا مدافع ميلان رقمًا كارثيًا، يوم السبت، في الفوز 2/1 على جنوة، ووفقًا لشبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن كالابريا هو اللاعب الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (الإيطالي – الإنجليزي – الإسباني – الألماني – الفرنسي) الذي حصل على بطاقة حمراء مرتين هذا الموسم.

وسبق أن حصل كالابريا على بطاقة حمراء أمام هيلاس فيرونا، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي.