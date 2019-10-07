تقييم مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس.. كريستيانو رونالدو ومارتينيز يتقاسمان التألق في موقعة ”سان سيرو“

نجح نادي يوفنتوس في حسم قمة الدوري الإيطالي لصالحه، بعد أن قلب تأخره أمام إنتر ميلان إلى فوز ثمين بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب سان سيرو، في المرحلة السابعة من الكالتشيو.

لم يستغرق الأمر طويلاً حتى تشتعل المباراة، عندما افتتح الأرجنتيني باولو ديبالا التهديف لصالح يوفنتوس في الدقيقة الرابعة، قبل أن ينجح مواطنه لاوتارو مارتينيز في إدراك التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة الـ 18 من ركلة جزاء.

ولأنها ليلة أرجنتينية على الأراضي الإيطالية، فقد اقتنص غونزالو هيغواين الفوز ليوفنتوس قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، بعد أن دفع به ماوريسيو ساري مدرب البيانكونيري لحسم اللقاء، ونجح في مهمته باقتدار.

فوز يوفنتوس أسقط إنتر ميلان من على قمة الدوري الإيطالي للمرة الأولى هذا الموسم بعد مرور 7 أسابيع، حيث رفع حامل اللقب رصيده إلى 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الإنتر، و3 نقاط عن أتلانتا صاحب المركز الثالث، في حين تراجع نابولي إلى المرتبة الرابعة برصيد 13 نقطة.

الدوري الايطالي : إنترميلان 1 × 2 يوفنتوس | اهداف المباراة HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/l4ImgfMEVC — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 6, 2019

ورصد موقع 90 min تقييم لاعبي يوفنتوس وإنتر ميلان في القمة الإيطالية، والذي جاء كالتالي:

إنتر ميلان

باريلا وسينسي 5 درجات.

الحارس سمير هاندانوفيتش وسركينيار ودي فريج وبروزوفيتش وأسامواه 6 درجات.

دييغو غودين ولوكاكو وأمبروزيو 7 درجات.

لاوتارو مارتينيز 8 درجات.

البدلاء: فيتشينو وباستوني وبوليتانو 5 درجات.

واختار الموقع المهاجم الأرجنتيني مارتينيز ليكون أفضل لاعب في صفوف النيراتزوري، وقال إن إنتر ميلان وجد ضالته أخيراً في مهاجم التانغو بعد رحيل مواطنه ماورو إيكاردي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

وأشار إلى أن مارتينيز نجح في تهديد مرمى يوفنتوس ودفاعه مراراً خلال اللقاء، ليثبت أنه المهاجم الأول حالياً في صفوف النيراتزوري.

يذكر أن مارتينيز البالغ من العمر 22 عاماً أصبح هدفاً لبعض عمالقة أوروبا، وعلى رأسهم يوفنتوس وبرشلونة الإسباني.

يوفنتوس

برنارديسكي 5 درجات.

الحارس تشيزني وبونوتشي ودي ليخت وسامي خضيرة 6 درجات.

كوادرادو وساندرو وبيانيتش وماتويدي وديبالا 7 درجات.

كريستيانو رونالدو 8 درجات.

البدلاء: هيغواين 7 درجات، بينتانكور 7 درجات، إيمري تشان 6 درجات.

واختار الموقع البرتغالي رونالدو ليكون رجل المباراة في صفوف اليوفي، حيث كان مصدر خطورة مستمرة على مرمى إنتر ميلان، وشارك في صناعة الهدف الثاني، وتصدت العارضة لتسديدة هائلة له في شوط اللقاء الأول.

وتتوقف مسابقة الدوري الإيطالي، مع باقي الدوريات الأخرى لمدة أسبوعين تقريباً، نتيجة فترة الارتباطات الدولية، وبعدها سيتنقل إنتر ميلان لمواجهة ساسولو في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي خارج أرضه، ثم يستقبل بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في لقاء حاسم من شأنه أن يحدد مصير الفريق من التأهل للدور التالي.

ولا يملك إنتر ميلان سوى نقطة واحدة في دوري الأبطال من التعادل أمام سلافيا براغ التشيكي، وسيكون الفوز على دورتموند، 4 نقاط بالتساوي مع برشلونة، ضرورياً للحفاظ على آماله في عبور دور المجموعات.

على الجانب الآخر، فإن يوفنتوس سيستضيف بولونيا على ملعبه في الكالتشيو، قبل أن يواجه لوكوموتيف موسكو في تورينو أيضاً بدوري أبطال أوروبا.