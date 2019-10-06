كل ما تريد معرفته عن مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي

يحل فريق يوفنتوس ضيفًا على إنتر ميلان، مساء اليوم الأحد، في واحدة من أقوى مواجهات الجولة السابعة من عمر الدوري الإيطالي.

ويبحث يوفنتوس عن تحقيق الفوز على إنتر في عقر داره، بينما يأمل أصحاب الأرض مواصلة العروض الطيبة في الموسم الحالي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة إنتر ميلان ضد يوفنتوس، اليوم، في الدوري الإيطالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”جوزيبي ميانزا“ في الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية، بصافرة الحكم جيانلوكا روكي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يحتل إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعلامة كاملة بحصد الفوز في الست مباريات الماضية، وسجل النيراتزوري 13 هدفًا واستقبل هدفين فقط بقيادة مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل ودون هزيمة، وأحرز حامل اللقب 11 هدفًا واستقبل 5 أهداف.

وكانت آخر مباراة رسمية بين الفريقين قد انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما بالدوري، ولم يفز إنتر في آخر 5 مباريات جمعته باليوفي.

كونتي ضد يوفنتوس

يبقى هذا اللقاء مميزًا؛ لأنه يجمع بين اثنين من أفضل المدربين في الكرة الإيطالية في السنوات الأخيرة وهما أنتونيو كونتي الذي يقود إنتر وسبق أن حقق النجاحات مع يوفنتوس، بجانب ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الحالي.

وواجه كونتي يوفنتوس مرتين آخرهما من 10 أعوام كاملة مع أتالانتا وخسر بخماسية مقابل هدفين، بجانب خسارته مع فريقه الأسبق آريزو بخماسية مقابل هدف عام 2007.

وواجه ساري إنتر 9 مرات وحقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل مثلها وخسر أيضًا 3 مرات.

كونتي.. ومعركة الحسم

يبحث إنتر عن حسم المعركة ضد يوفنتوس لمواصلة قطار الانتصارات وتعزيز الصدارة وهو الأمر الذي يجعل النيراتزوري باحثًا عن حصد الفوز في أرضه ووسط جمهوره.

وأشعل كونتي المواجهة بحديثه في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، مؤكدًا أنه لم يخن يوفنتوس ومن يردد هذا الكلام فهو حماقة لا تستحق الرد كما أبدى ندمه للدوري الإيطالي حاليًا.

ويدخل إنتر اللقاء بدون نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز ولكنه يستعيد خدمات النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ويعتمد النيراتزوري على خطته 3-5-2 بوجود حارس المرمى سمير هاندانوفيتش وأمامه ثلاثي الدفاع ستيفان دي فري ودييغو غودين وميلان سكرينار مع لاعب الارتكاز مارسيلو بروزفيتش وبجواره ماتياس فيسينو وستيفانو سينسي، وعلى الجبهة اليمنى أنتونيو كاندريفا وفي الجبهة اليسرى كوادا أسامواه.

ويقود خط هجوم إنتر الثنائي روميلو لوكاكو وبجواره لوتارو مارتينيز الذي يلعب دورًا مهمًا كمهاجم متأخر خلف انطلاقات لوكاكو.

ويبقى أحد مفاتيح لعب إنتر لاعب الوسط ستيفانو سينسي الذي صنع 4 أهداف في الموسم الحالي بخلاف تسجيله 3 أهداف.

أفكار ساري.. وأسلحة يوفنتوس

يتطلع يوفنتوس لإلحاق الهزيمة بإنتر في عقر داره وخاصة أن النيراتزوري لم يعرف طعم التعادل أو الهزيمة، وبالتالي فالمواجهة ستكون صعبة بين الفريقين.

وقال ماوريسيو ساري قبل المواجهة إنه يعلم تمامًا قدرات وإمكانيات إنتر ويتطلع لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث وتصدر ترتيب الدوري الإيطالي.

ويغيب عن يوفنتوس دوجلاس كوستا وجورجيو كيليني وماركو بياكا وماتيا دي تشيلو، ويعتمد ساري على طريقة 4-3-1-2 بوجود الحارس فريتشك تشيزيني وأمامه ليوناردو بونوتشي وماتياس دي ليخت وخوان كوادرادو وأليكس ساندرو للدفاع، مع ثلاثي الوسط ميراليم بيانيتش وسامي خضيرة وبلايس ماتويدي.

ويراهن ساري على مثلث الهجوم الذي يضم آرون رامسي كصانع لعب وأمامه غونزالو هيغواين وكريستيانو رونالدو كرأسي حربة.

وأكد عماد دربالة، محلل الدوري الإيطالي السابق بقناة ”أون سبورت“، لـ“إرم نيوز“ أن مباراة إنتر ويوفنتوس من اللقاءات المميزة التي يترقبها جمهور الكرة الإيطالية، وهذا الموسم سيكون لقاء قمة حقيقيًا مع صدارة إنتر.

وأضاف: ”ننتظر صراعًا بين اثنين من المهاجمين الكبار بقيمة رونالدو ولوكاكو، بجانب صراع الوسط مع وجود رامسي وبيانيتش كلاعبي ارتكاز مميزين يستطيعان بناء الهجمات“.