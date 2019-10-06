التشكيلة المتوقعة لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان اليوم في الدوري الإيطالي

يصطدم نادي يوفنتوس بنظيره إنتر ميلان، مساء اليوم الأحد، بملعب ”جوزيبي مياتزا“، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ويتصدر الإنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة حصدها من 6 انتصارات متتالية، محققاً العلامة الكاملة، في حين يحتل يوفنتوس بطل ”الكالتشيو“ في المواسم الثمانية الأخيرة المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويدخل الإنتر ويوفنتوس مباراة اليوم وسط نتائج متباينة حققها كلٌّ منهما ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر الإنتر أمام برشلونة الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب ”كامب نو“، بينما حقق يوفنتوس فوزًا مريحًا على ضيفه باير ليفركوزن الألماني بثلاثية نظيفة بمدينة ”تورينو“.

ويسعى الإنتر لتحقيق الفوز السابع على التوالي لمواصلة الانفراد بالصدارة وتوسيع الفارق مع يوفنتوس إلى خمس نقاط، بينما يتطلع اليوفي لحصد النقاط الثلاث لانتزاع الصدارة والعودة إلى مكانه المفضل في جدول الترتيب.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوادرادو، بونوتشي، دي ليخت، أليكس ساندرو.

خط الوسط: خضيرة، بيانيتش، ماتويدي.

خط الهجوم: هيغواين، رامسي، كريستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع لإنتر ميلان:

حراسة المرمى: هندانوفيتش.

خط الدفاع: جودين، دي فريغ، سكرينيار.

خط الوسط: دامبروزيو، باريلا، بروزوفيتش، سينسي، أسامواه.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، لوكاكو.