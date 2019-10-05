وكيل سون هيونغ مين يفتح الباب أمام موكله للانتقال إلى نابولي

فتح ثييس بليميستر، وكيل أعمال النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لاعب توتنهام الإنجليزي، باب انتقاله إلى نابولي الإيطالي.

ونقل موقع ”فوكس سبورت آسيا“ تصريحات لبليميستر، قال فيها: ”لم أُحضر أي لاعب إلى نابولي من قبل، لكني أرغب في ذلك لأن دييغو مارادونا، اللاعب المفضل لدي، لعب في صفوفهم“.

وحول إمكانية انتقال سون هيونغ مين إلى نابولي، قال: ”لم لا؟ لا يمكنك أبدًا الجزم بشيء في كرة القدم“.

وتابع أن ”سون يحب إيطاليا والطعام والشعب الإيطالي، ربما ليس من السهل نقله من توتنهام، لأنه سيكلف المشتري الكثير، ولكن من يدري يومًا ما؟“.

وهيونغ مين سون، البالغ من العمر 27 عامًا، انضم إلى توتنهام صيف العام 2015، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، وسجل مع السبيرز 70 هدفًا وصنع 39 في 196 مباراة.

وألقت الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها توتنهام أمام بايرن ميونخ الألماني 2/7 بظلالها على النادي الإنجليزي، ومستقبل عدد من نجوم الفريق، في ظل وجود خلافات بين رئيس النادي دانييل ليفي والمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

يشار إلى أن عقود الثلاثي كريستيان إريكسين، ويان فيرتونخين، وتوبي ألديرفيريلد، مع توتنهام تنتهي بنهاية الموسم الجاري، صيف 2020، ويحق للاعبين الثلاثة التوقيع لأي نادٍ آخر بدءًا من يناير المقبل، والرحيل مجانًا بعد ذلك بـ6 أشهر، كما يتردد أن هاري كين قد يغادر السبيرز.