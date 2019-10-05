قائمة منتخب إيطاليا لمواجهة اليونان وليشتنشتاين في تصفيات أمم أوروبا 2020

أعلن روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، قائمة الآزوري لمواجهة اليونان وليشتنشتاين، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020.

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة اليونان في الجولة السابعة من التصفيات يوم 12 أكتوبر الجاري، ثم ليشتنشتاين يوم 15 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة إيطاليا كالتالي:

حراس المرمى: جيجي دوناروما، جوليني، ميريت، سيريجو.

مدافعون: أتشيربي، بيراجي، بونوتشي، دي أمبروزيو، دي لورينزو، فلورينزي، إتزو، مانشيني، رومانيولي وسبينازولا.

لاعبو الوسط: باريلا، بيرنارديسكي، كريستانتي، سينسي، فيراتي، زانيولو.

مهاجمون: بيلوتي، كييزا، الشعراوي، جريفو، إيموبيلي، إنسيني.

ويملك المنتخب الإيطالي 18 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة، في حين يملك المنتخب الفنلندي صاحب المركز الثاني 12 نقطة.

وبانتصاره 2/1 على فنلندا حافظ منتخب إيطاليا على سجله المثالي في تصفيات بطولة أوروبا 2020 بعد 6 مباريات، ومدد عدد انتصاراته المتتالية إلى 7 مواجهات.