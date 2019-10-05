ليفربول ضد ليستر سيتي.. ريال مدريد وغرناطة.. والهلال ضد الاتفاق في أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام، اليوم السبت، عدة مباريات مهمة في بطولات أوروبا الكبرى بينها: ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والاتفاق والهلال في الدوري السعودي.

وفيما يأتي مواعيد مباريات، اليوم السبت، الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإنجليزي:

برايتون VS توتنهام هوتسبير، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

ليفربول VS ليستر سيتي، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

نوريتش سيتي VS أستون فيلا، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 7.

بيرنلي VS إيفرتون، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

واتفورد VS شيفيلد يونايتد، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 8.

وست هام يونايتد VS كريستال بالاس، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

ليغانيس VS ليفانتي، الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

ريال مدريد VS غرناطة، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

فالنسيا VS آلافيس، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

أوساسونا VS فياريال، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

سبال VS بارما، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

فيرونا VS سامبدوريا، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

جنوة VS ميلان، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

فرايبورغ VS بروسيا دورتموند، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 12.

باير ليفركوزن VS لايبزيغ، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 13.

شالكه VS كولن، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان VS أنجيه، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

مونبلييه VS موناكو، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

نانت VS نيس، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

تولوز VS بوردو، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 8.

بريست VS ميتز، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 7.

ديغون VS ستراسبورغ، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 9.

الدوري السعودي

الاتفاق VS الهلال، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS HD 1.

العدالة VS الشباب، الساعة 18:05 بتوقيت مكة المكرمة، 17:05 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS HD 2.

الفيحاء VS الأهلي، الساعة 18:20 بتوقيت مكة المكرمة، 17:20 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS HD 3.

التعاون VS أبها، الساعة 20:10 بتوقيت مكة المكرمة، 19:10 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS 1.

الدوري المصري:

أسوان VS الأهلي، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

وادي دجلة VS الإسماعيلي، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

الإنتاج الحربي VS المقاولون العرب، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD 2.

المصري البورسعيدي VS الاتحاد السكندري، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

دوري نجوم قطر:

السد VS الريان، الساعة 17:40 بتوقيت مكة المكرمة، 16:40 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1.

قطر VS الأهلي، الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة، 18:50 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1.

مباريات ودية:

الأردن VS سنغافورة، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الأردنية.