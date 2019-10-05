ليفربول ضد ليستر سيتي.. ريال مدريد وغرناطة.. والهلال ضد الاتفاق في أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ليفربول ضد ليستر سيتي.. ريال مدريد وغرناطة.. والهلال ضد الاتفاق في أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تقام، اليوم السبت، عدة مباريات مهمة في بطولات أوروبا الكبرى بينها: ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والاتفاق والهلال في الدوري السعودي.

وفيما يأتي مواعيد مباريات، اليوم السبت، الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإنجليزي:

برايتون VS توتنهام هوتسبير، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

ليفربول VS ليستر سيتي، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

نوريتش سيتي VS أستون فيلا، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 7.

بيرنلي VS إيفرتون، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

واتفورد VS شيفيلد يونايتد، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 8.

وست هام يونايتد VS كريستال بالاس، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

ليغانيس VS ليفانتي، الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

ريال مدريد VS غرناطة، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

فالنسيا VS آلافيس، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

أوساسونا VS فياريال، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

سبال VS بارما، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

فيرونا VS سامبدوريا، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

جنوة VS ميلان، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

فرايبورغ VS بروسيا دورتموند، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 12.

باير ليفركوزن VS لايبزيغ، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 13.

شالكه VS كولن، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان VS أنجيه، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

مونبلييه VS موناكو، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

نانت VS نيس، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

تولوز VS بوردو، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 8.

بريست VS ميتز، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 7.

ديغون VS ستراسبورغ، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 9.

الدوري السعودي
الاتفاق VS الهلال، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS HD 1.

العدالة VS الشباب، الساعة 18:05 بتوقيت مكة المكرمة، 17:05 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS HD 2.

الفيحاء VS الأهلي، الساعة 18:20 بتوقيت مكة المكرمة، 17:20 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS HD 3.

التعاون VS أبها، الساعة 20:10 بتوقيت مكة المكرمة، 19:10 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS 1.

الدوري المصري:
أسوان VS الأهلي، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

وادي دجلة VS الإسماعيلي، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

الإنتاج الحربي VS المقاولون العرب، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD 2.

المصري البورسعيدي VS الاتحاد السكندري، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

دوري نجوم قطر:
السد VS الريان، الساعة 17:40 بتوقيت مكة المكرمة، 16:40 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1.

قطر VS الأهلي، الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة، 18:50 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1.

مباريات ودية:

الأردن VS سنغافورة، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الأردنية.