أخبار برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد: شبح الإقالة يطارد فالفيردي وسولشاير ومأزق ”اليسار“ يلاحق زيدان

يبدو أن قناعات إدارة نادي برشلونة الإسباني بإمكانية استمرار المدرب إرنستو فالفيردي على رأس القيادة الفنية للعملاق الكتالوني بدأت في التراجع بشدة، بعد العروض والنتائج المتواضعة للفريق منذ نهاية الموسم الماضي، والمستمرة إلى الآن.

وكشفت تقارير صحفية أن برشلونة بدأ التفكير في التعاقد مع المدرب مارسيلو غاياردو، كي يكون بديلًا لفالفيردي، رغم أن إدارة النادي الكتالوني سارعت إلى نفي تلك الأنباء.

بديل فالفيردي

ونقلت صحيفة ”آس“ الإسبانية عن شبكة TNT Sports الأرجنتينية قولها إن غاياردو مدرب فريق ريفيربليت الأرجنتيني سيكون المرشح الأقوى لخلافة فالفيردي في حالة استمرار الأداء والنتائج المتواضعة لبرشلونة، والتي تلاحقه منذ بداية الموسم الجاري.

وتعرض فالفيردي لانتقادات واسعة منذ نهاية الموسم الماضي، بعد أن فقد بطولتي دوري أبطال أوروبا بالخروج المهين أمام ليفربول على ملعب أنفيلد من الدور قبل النهائي، ثم خسارة نهائي كأس إسبانيا.

واستمرت الضغوط على فاليردي في بداية الموسم الجاري، بعد النتائج المتواضعة التي حققها البارسا، وخسارته مرتين في الدوري الإسباني، الليغا، وتسجيله أسوأ بداية له في مشواره بالدوري خلال 25 عامًا.

وأشارت الشبكة الأرجنتينية، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إلى أن غاياردو لن يتسرع في اتخاذ القرار بتدريب برشلونة، لأنه لا يزال مرتبطًا بعقد يستمر حتى عام 2021 مع ريفر بليت، الذي قاده للتتويج بكأس الليبرتادوريس الموسم الماضي على حساب بوكا جونيورز في النهائي الذي أقيم على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

واقترب ريفير بليت من التأهل إلى نهائي الليبرتادوريس هذا الموسم، بعد أن فاز على منافسه اللدود بوكا جونيورز بهدفين نظيفين في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة، قبل لقاء العودة المقرر له يوم 23 أكتوبر الجاري.

من جانبه، نفى برشلونة ما تردد عن تواصله مع غاياردو.

وقالت صحيفة سبورت“، إن برشلونة ينفي أي اتصال مع غاياردو مدرب ريفر بليت.

مأزق ريال مدريد

يواجه الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد موقفًا صعبًا قبل مواجهة غرناطة، غدًا السبت، في الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

وقالت صحيفة ”ماركا“ إن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا سيغيب عن المباراة نظرًا لمعاناته من اضطرابات في المعدة، بعد أن تم استبداله بين شوطي اللقاء الأخير بين ريال مدريد وكلوب بروغ البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بالتعادل 2-2.

وأكدت أن الفرنسي ألفونسو أريولا سيكون الحارس الأساس للريال في مباراة يوم غدٍ، خاصة أنه حافظ على نظافة شباكه في الشوط الثاني للقاء بروغ.

وأشارت إلى أن الأزمة الكبرى التي يعاني منها زيدان هي عدم وجود ظهير أيسر متاح لخوض لقاء غرناطة، حيث لم يشارك البرازيلي مارسيلو في مران، اليوم الجمعة، ويعاني ناتشو وفيرلاند ميندي من الإصابة، ولن يكونا متاحين لخوض المباراة.

ومن المقرر أن يعود الثنائي، الوليزي غاريث بيل، والكولومبي خاميس رورديغيز، إلى صفوف النادي الملكي أمام غرناظة، بعد غيابهما عن مباراة بروغ بقرار فني للمدرب زيدان.

شبح الإقالة يطارد سولشاير

قالت تقارير صحفية بريطانية إن النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي يواجه بقوة شبح الإقالة من منصبه، بعد النتائج الكارثية التي حققها الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، بعد أن فاز في مباراتين وتعادل في 3 وخسر مرتين، وأصبح بعيدًا عن المنافسة وأيضًا عن إمكانية التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إلى أن أداء مانشستر يونايتد أمام ألكمار الهولندي، مساء أمس، في مسابقة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، أثار حفيظة إدارة النادي الإنجليزي، خاصة أن الفريق لم يسدد على مرمى المنافس مرة واحدة خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، وهو ما جعل إدارة النادي تدرس بالفعل إقالة سولشاير، إلا أنها قررت منحه فرصة أخيرة.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، أن إد وودوارد الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد لا يرى أي تقدّم في مستوى الفريق تحت قيادة سولشاير، وسيمنحه فرصة قبل حسم مصيره بالإقالة.

وتابعت بقولها:“سيمنح مسؤولو مانشستر يونايتد فرصة أخيرة أمام سولشاير في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، كي يعزز صفوف الفريق بصفقات مميزة، وفي حالة استمرار الوضع على ما هو عليه ستتم إقالته“.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن بعض جماهير مانشستر يونايتد بدأت بالفعل في مطالبة إدارة النادي بإقالة سولشاير، والتعاقد مع ماسيميليانو أليغري مدرب ميلان ويوفنتوس السابق بدلًا من النرويجي.

صراع هاري كين

قالت تقارير صحفية إن هناك 4 أندية أوروبية تراقب الموقف النهائي لهاري كين قائد وهداف توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأشارت صحيفة ”تايمز“ البريطانية إلى أن هاري كين يستعد للرحيل عن السبيرز بنهاية الموسم الجاري، في ظل بحثه عن وجهة أخرى يستطيع من خلالها التتويج بالبطولات.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب بشدة في التعاقد مع كين، البالغ من العمر 26 عامًا، في ظل تقدم أعمار أبرز مهاجميه، البرتغالي كريستيانو رونالدو 33 عاماً، والأرجنتيني غونزالو هيغواين 31 عامًا، واقتراب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش من الرحيل عن البيانكونيري في يناير المقبل.

وتابعت بقولها:“لن تكون مهمة يوفنتوس في ضم هاري كين سهلة على الإطلاق، في ظل مطاردة ريال مدريد الإسباني للاعب الإنجليزي الدولي، إضافة إلى ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي، وجميعها تريد الحصول على خدمات كين“.

وينتهي عقد كين مع توتنهام في صيف 2023، ويخشى مسؤولو السبيرز من احتمال رحيله بنهاية الموسم الجاري برفقة بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في صيف 2020، وعلى رأسهم: الدنماركي كريستيان إريكسين، والبلجيكي يان فرتونخين، وتوبي ألديرفيريلد.

وألقت الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها توتنهام أمام بايرن ميونخ الألماني 7-2 بظلالها على النادي الإنجليزي، ومستقبل عدد من نجوم الفريق، في ظل وجود خلافات بين رئيس النادي دانييل ليفي والمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.