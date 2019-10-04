يوفنتوس يصارع ريال مدريد وتشيلسي على هاري كين

قالت تقارير صحفية إن هناك 4 أندية أوروبية تراقب الموقف النهائي لهاري كين قائد وهداف توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأشارت صحيفة ”تايمز“ البريطانية إلى أن هاري كين يستعد للرحيل عن السبيرز بنهاية الموسم الجاري، في ظل بحثه عن وجهة أخرى يستطيع من خلالها التتويج بالبطولات.

وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب بشدة في التعاقد مع كين، البالغ من العمر 26 عامًا في ظل تقدم أعمار أبرز مهاجميه، البرتغالي كريستيانو رونالدو 33 عامًا، والأرجنتيني غونزالو هيغواين 31 عامًا، واقتراب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش من الرحيل عن البيانكونيري في يناير المقبل.

وتابعت بقولها: ”لن تكون مهمة يوفنتوس في ضم هاري كين سهلة على الإطلاق، في ظل مطاردة ريال مدريد الإسباني للاعب الإنجليزي الدولي، إضافة إلى ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي، وجميعها تريد الحصول على خدمات كين“.

وينتهي عقد كين مع توتنهام في صيف 2023، ويخشى مسؤولو السبيرز من احتمال رحيله بنهاية الموسم الجاري رفقة بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في صيف 2020، وعلى رأسهم الدنماركي كريستيان إريكسين، والبلجيكي يان فرتونخين، وتوبي ألديرفيريلد.

وألقت الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها توتنهام أمام بايرن ميونخ الألماني 2/7 بظلالها على النادي الإنجليزي، ومستقبل عدد من نجوم الفريق، في ظل وجود خلافات بين رئيس النادي دانييل ليفي والمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.