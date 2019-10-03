تقرير: يوفنتوس يقتحم السباق مع ريال مدريد للتعاقد مع نغولو كانتي

قالت تقارير صحفية إن نادي يوفنتوس الإيطالي يستعد للانقضاض على النجم الفرنسي نغولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي.

وأشارت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إلى أن ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس أبلغ إدارة البيانكونيري رغبته بضم كانتي، خاصة أن ساري كان مدربًا للاعب الفرنسي الدولي في البلوز الموسم الماضي.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الخميس، أن يوفنتوس مستعد للتعاقد مع كانتي مقابل 80 مليون يورو لإغراء مسؤولي تشيلسي من أجل بيع اللاعب المحوري في تشكيلة المدرب فرانك لامبارد.

وينتهي عقد كانتي، البالغ من العمر 28 عامًا، في منتصف عام 2023، وبالتالي فإن إدارة تشيلسي ليست تحت ضغط لبيع اللاعب الآن، إلا إذا تلقت عرضًا ماليًا مغريًا، وكان الرحيل هو برغبة اللاعب.

وشارك كانتي هذا الموسم في 5 مباريات فقط مع تشيلسي، في ظل الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، وأجبرته على الغياب عن بعض المباريات.

وأحرز كانتي هدفًا واحدًا لتشيلسي في مباريات هذا الموسم أمام ليفربول، في اللقاء الذي انتهى لصالح الريدز 2-1 على ملعب ”ستامفورد بريدج“.

وتبلغ قيمة كانتي التسويقية ما يقرب من 100 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.