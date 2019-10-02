أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: أريكسن غاضب من شائعات علاقات زوجته.. ونيمار يحذّر من مخادعي الفتيات

يُطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو: 3 نقاط مهمة

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء تسجيله الهدف الثالث لفريقه في مرمى باير ليفركوزن في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“3 نقاط مهمة.. الفريق أحسنت“.

نيمار يحذّر من مخادعي الفتيات

نشر نيمار داسيلفا صورة له عبر صفحته الشخصية، وعلّق أعلى الصورة:“أنظر إلى صديقي الذي يخدع الفتيات.. لا تجعل الذي لديه الكثير من الفتيات صديقًا لك“.

آرثر ميلو: ليلة دوري أبطال أوروبا

نشر آرثر ميلو لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له بقميص ناديه عبر صفحته الشخصية قبل لقاء الفريق الكتالوني مع نادي الإنتر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلّق اللاعب قائلًا:“ليلة دوري أبطال أوروبا“.

أريكسن غاضب من شائعات إقامة صديقته علاقة مع زميله

أبدى كريستيان أريكسن لاعب نادي توتنهام الإنجليزي أسفه من الأخبار التي تم تداولها عن القبض على زوجته بسبب علاقة غرامية مع زميله في الفريق جان فيرتونخن.

وعلّق اللاعب عبر صفحته الشخصية قائلًا:“هراء“.

فيل فودين يتغزل في ثنائية سترلينغ

نشر فيل فودين لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له برفقة زميله في الفريق رحيم سترلينغ بعدما نجح الثنائي، أمس، في قيادة ألمان سيتي للفوز على دينامو زغرب الكرواتي بهدفين دون ردٍ حملت توقيع اللاعبين.

وعلّق فودين أعلى الصورة:“أشياء تحب رؤيتها“.

فينالدوم: الليالي الأوروبية تعود إلى الأنفيلد

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له بقميص ناديه قبل لقاء الريدز مع نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي على ملعب الأنفيلد.

وعلق اللاعب أعلى الصورة:“الليالي الأوروبية تعود إلى البيت.. هل أنت مستعد أنفيلد“.

أكسيل فيتسل: مستعدون للمعركة

نشر أكسيل فيتسل لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني صورة له بقميص ناديه قبل لقاء سلافيا براغ التشيكي والذي انتهى بفوز الفريق الألماني بهدفين دون ردٍ.

وعلّق اللاعب أعلى الصورة:“ليس من السهل أبدًا الابتعاد عن المنزل في دوري أبطال أوروبا لكننا مستعدون للمعركة، وسنقدم كل شيء لتحقيق نتيجة إيجابية“.

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد الثنائي البرازيلي

حرصت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي على الاحتفال بعيد ميلاد الثنائي البرازيلي: فيرمنيو، واليسون باكير، لاعبا الفريق.

نشرت الصفحة صورة للاعبين، وعلقت أعلى الصورة:“عيد ميلاد سعيد، لدينا الثنائي البرازيلي الرائع، بوبي وباكير“.

توماس مونيه: سنبقى الاتحاد

نشر توماس مونيه لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورًا من انتصار سان جيرمان، أمس، على حساب نادي جالطة سراي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلّق اللاعب أعلى الصور قائلًا:“سنبقى الاتحاد“.

محمد عواد يحتفل بتخرج زوجته

حرص محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك على الاحتفال بتخرج زوجته.

نشر اللاعب صورًا له برفقة زوجته أثناء استلامها شهادة التخرج، وعلّق قائلًا:“مبارك التخرج يا زوجتي الجميلة.. حظًا سعيدًا إن شاء الله“.