هدف مباراة برشلونة وإنتر ميلان.. 1-0 للفريق الإيطالي (صورة)

أحرز ماتيزنيز مهاجم إنتر ميلان هدفًا رائعًا في شباك برشلونة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وانفرد ماتينيز بمرمى تيرشتيغن وأودع الكرة في الشباك محرزًا هدف التقدم لفريقه.

ويسعى البارسا لتحقيق الفوز على حساب إنتر؛ لتصحيح الصورة التي قدمها في مباراة بروسيا دورتموند الألماني بالجولة الأولى لدور المجموعات وانتهت بالتعادل.