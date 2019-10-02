التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

يصطدم نادي برشلونة بنظيره إنتر ميلان، مساء اليوم الأربعاء، في ملعب ”كامب نو“، في قمة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الجولة الأولى تعادل برشلونة سلبيًا أمام بروسيا دورتموند، أما إنتر ميلان فتعادل على ملعبه مع سلافيا براغ بهدف لكل فريق.

ويتقاسم إنتر ميلان صدارة المجموعة الأولى مع سلافيا براغ، بينما يتواجد برشلونة ودورتموند في المركزين الثالث والرابع.

وإذا ما فاز برشلونة على إنتر ميلان فإنه سيتصدر بنسبة كبيرة جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا، لا سيما أن بروسيا دورتموند سيواجه سلافيا براغ في التشيك، وهو لقاء لن يكون سهلًا على الإطلاق، خاصة أن الفريق التشيكي لديه القدرة على تنظيم صفوفه مثلما حدث أمام النيراتزوري في الجولة الماضية.

وتعرض المدرب إرنستو فالفيردي لانتقادات حادة بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة، ولكن، لدى برشلونة رقم كبير يسعى للحفاظ عليه وهو أنه لم يخسر على ملعبه في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2013 خلال 32 مباراة لعبها في الكامب نو.

وتترسخ العقدة بشكل عام أمام إنتر ميلان، حيث لم ينجح أي لاعب في صفوف النيراتزوري، في هز شباك برشلونة على ملعب ”كامب نو“، عبر تاريخ دوري أبطال أوروبا.

فخلال 4 مباريات بين البارسا وضيفه الإنتر في هذه البطولة، حقق الفريق الكتالوني 4 انتصارات، دون تلقي أي هدف.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beINSPORTS HD1، ويعلق عليها حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لبرشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينغليت، فيربو.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونغ، آرثر.

خط الهجوم: كارليس بيريز، لويس سواريز، غريزمان.

التشكيل المتوقع لإنتر ميلان:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

خط الدفاع: جودين، دي فريغ، سكرينار.

خط الوسط: دامبروزيو، باريلا، سينسي، بروزوفيتش، أسامواه.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، أليكسيس سانشيز.