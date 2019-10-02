موعد مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يواجه نادي برشلونة نظيره إنتر ميلان، مساء اليوم الأربعاء، في ملعب ”كامب نو“، في قمة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفشل كل من برشلونة والإنتر في تحقيق الانتصار بالجولة الأولى، إذ سقط البارسا في فخ التعادل السلبي ضد بروسيا دورتموند، بينما اقتنص سلافيا براغ نقطة ثمينة من أنياب النيراتزوري بهدف لمثله.

وسيكون التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم إنتر ميلان، الذي لعب بقميص برشلونة بين 2011 و2014، أمام مواجهة من نوع خاص.

وشارك سانشيز في 141 مباراة مع البلوغرانا، إذ نجح في تسجيل 47 هدفًا، وتقديم 35 تمريرة حاسمة، كما توج بالعديد من الألقاب برفقة البارسا.

وإذا ما فاز برشلونة على إنتر ميلان، فإنه سيتصدر بنسبة كبيرة جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا لا سيما أن بروسيا دورتموند سيواجه سلافيا براغ في التشيك وهو لقاء لن يكون سهلًا على الإطلاق، خاصة أن الفريق التشيكي لديه القدرة على تنظيم صفوفه مثلما حدث أمام النيراتزوري في الجولة الماضية.

وتعرض المدرب إرنستو فالفيردي لانتقادات حادة بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة ولكن لدى برشلونة رقم كبير يسعى للحفاظ عليه وهو أنه لم يخسر على ملعبه في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2013 خلال 32 مباراة لعبها في الكامب نو.

وتترسخ العقدة بشكل عام أمام إنتر ميلان، إذ لم ينجح أي لاعب في صفوف النيراتزوري، في هز شباك برشلونة على ملعب ”كامب نو“، عبر تاريخ دوري أبطال أوروبا.

فخلال 4 مباريات بين البارسا وضيفه الإنتر في هذه البطولة، حقق الفريق الكتالوني 4 انتصارات، دون تلقي أي هدف.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beINSPORTS HD1، ويعلق عليها حفيظ دراجي.