مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان وليفربول ضد سالزبورغ.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة (إنفوغرافيك)

مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان وليفربول ضد سالزبورغ.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة (إنفوغرافيك)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تقام اليوم الأربعاء بضع مباريات مهمة أبرزها قمة برشلونة مع إنتر ميلان وليفربول ضد ريد بول سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

دوري أبطال أوروبا:

سلافيا براغ التشيكي VS بروسيا دورتموند الألماني، الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة، 18:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

جينك البلجيكي VS نابولي الإيطالي ، الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة، 18:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

برشلونة الإسباني VS إنتر ميلان الإيطالي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

لايبزيغ الألماني VS أولمبيك ليون الفرنسي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

ليل الفرنسي VS تشيلسي الإنجليزي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

فالنسيا الإسباني VS أياكس أمستردام الهولندي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

زينيت سانت بطرسبرغ الروسي VS بنفيكا البرتغالي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

ليفربول الإنجليزي VS ريد بول سالزبورغ النمساوي ، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

دوري أبطال آسيا:

اوراوا ريد دياموندز الياباني VS جوانغزو إيفرغراند الصيني، الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، 12:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2

الدوري المصري:

الإسماعيلي VS المصري البورسعيدي، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناةON Sport HD

الأهلي VS الإنتاج الحربي، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناةON Sport HD.

كأس الملك محمد السادس:

الترجي التونسي VS النجمة اللبناني، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 3.