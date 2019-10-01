شيفشينكو على رأس المرشحين لتدريب ميلان الإيطالي

دخل الأوكراني أندريه شيفشينكو، قائمة المرشحين لتولي منصب المدير الفني لميلان، بعد النتائج السيئة للفريق أخيرًا، حسب صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، الثلاثاء.

ومن المقرر أن يعقد باولو مالديني اجتماعًا مع شيفتشينكو خلال الساعات المقبلة، دون التأكيد على الهدف من المقابلة التي ستكون أقرب إلى موعد عشاء.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى تفكير إدارة ميلان في التوقيع مع الهداف السابق للفريق، لكن الأمر لن يكون سهلًا لارتباط شيفتشينكو بعقد رسمي مع منتخب أوكرانيا.

يذكر أن كلاوديو رانييري مدرب ليستر التاريخي ضمن قائمة المرشحين لخلافة جيامباولو، الذي يواجه شبح الإقالة خلال الأسبوع القادم لسوء النتائج محليًا.