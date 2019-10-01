كونتي يؤكد غياب لوكاكو عن مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان

كشف أنتونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، عن غياب مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو عن مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويحل إنتر ضيفًا على برشلونة، غدًا الأربعاء، بملعب كامب نو، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: ”لوكاكو لم يأتِ معنا إلى برشلونة، يعاني من مشكلة طفيفة في العضلات، فهو يحتاج للرعاية لمدة لا تقل عن 10 أيام“.

وأكد: ”هو كان يعاني من مشكلة منذ أسبوع، وعندما أجرينا اختبارًا طبيًا، اتضح أنه يعاني من إصابة، وفضلنا عدم المجازفة بأن يشارك أمام برشلونة“.

وأشار: ”نحن لدينا العديد من اللاعبين الرائعين في الفريق، نتمنى أن يقاتلوا أمام برشلونة غدًا“.

واختتم: ”نحن لا نعلم هل سيشارك أمام يوفنتوس أم لا، لكننا فقط نركز في مواجهة برشلونة غدًا“.

ويواجه إنتر يوم الأحد المقبل نظيره يوفنتوس، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.