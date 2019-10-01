كريستيانو رونالدو يلمح إلى موعد اعتزاله كرة القدم

ألمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، إلى التوقيت الذي يمكن من خلاله أن يعتزل فيه كرة القدم.

وقال رونالدو، في تصريحات أبرزها موقع ”كالتشيو ميركاتو“: ”لا أزال أحب كرة القدم، ومتعة المنافسات، وهؤلاء الذين يعشقون كريستيانو رونالدو“.

وأضاف رونالدو: ”ولكن خلال السنوات الخمس الأخيرة بدأت الرحلة التي ستصل إلى نهايتها دون أدنى شك، وهي أن أعتزل كرة القدم، لا أحد يعلم متى سيكون ذلك، ربما يكون خلال عام أو عامين“.

وكان رونالدو قد انتقل إلى يوفنتوس من نادي ريال مدريد الإسباني في بداية الموسم الماضي، ويستمر عقده رفقة البيانكونيري إلى منتصف عام 2022.

وفي موسمه الأول رفقة يوفنتوس نجح رونالدو في التتويج بـ3 ألقاب، الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، إضافة إلى بطولة السوبر، في حين كانت خيبة الأمل الكبرى بالنسبة ليوفنتوس في الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام الهولندي من دور الثمانية.

ويضع مسؤولو يوفنتوس التتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بوصفه الهدف الأبرز بالنسبة لبطل إيطاليا، الذي دعم صفوفه بعدد من اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة لتحقيق هذا الهدف، وعلى رأسهم الهولندي ماتياس دي ليخت، والفرنسي أدريان رابيو، والويلزي آرون رامسي.