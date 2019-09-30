مالديني يحصل على جائزة ”الخنزير الذهبي“ بعد خسارة ميلان أمام فيورنتينا

حصل باولو مالديني، المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي، على جائزة Tapiro d’Oro أو ما يعرف بـ“الخنزير الذهبي“ هذا الأسبوع بعد خسارة ميلان أمام فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم الأحد.

واستمرت معاناة ميلان في الدوري بالخسارة على أرضه أمام فيورنتينا في مباراة شهدت هتافات من جماهير النادي ضد المدرب واللاعبين وإدارة النادي بما في ذلك مالديني.

وهذه الخسارة الرابعة في ست مباريات منذ بداية الموسم لتصبح البداية الأسوأ للروسونيري منذ أكثر من 80 عامًا.

وحصل مالديني على جائزة ”الخنزير الذهبي“، وهي جائزة خاصة تمنحها القناة الخامسة التابعة لشبكة ”ميدياست“ التلفزيونية إلى كبار الشخصيات أو السياسيين الذين مروا بأسبوع سيئ.

وقال مالديني عقب منحه الجائزة عبر موقع ”أخبار ميلان“: ”لم نكن على المستوى الذي كنا عليه سابقًا لسنوات عديدة، هذا يمثل معاناة لكل من يحب الفريق“.

وعقب الخسارة أعلن ميلان أن مستقبل المدرب ماركو جيامباولو في أمان، لكن وسائل إعلام محلية لم تتوقف عن التكهن بشأن خليفته المحتمل.

وطرحت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ اسم رودي غارسيا مدرب روما وليل ومرسيليا السابق، والمخضرم كلاوديو رانييري، وكلاهما لا يرتبط بفريق حاليًا ضمن أبرز المرشحين.