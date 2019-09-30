ساري يخطط لاستغلال الثلاثي الناري في يوفنتوس.. ويندم على قرار الميركاتو

قالت صحيفة ”توتو سبورت“ إن ماوريسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي يدرس الدفع بقوة النار الثلاثية في خط هجوم الفريق، خلال المباراتين المقبلتين للبيانكونيري.

ويخوض يوفنتوس مواجهتين من العيار الثقيل خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يستضيف باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا على ملعب ”أليانز ستاديوم“، قبل أن يواجه إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي مساء الأحد المقبل على ملعب ”سان سيرو“.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن ساري يريد الدفع بالثلاثي الهجومي الناري المكون من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني غونزالو هيغواين ومواطنه باولو ديبالا في التشكيل الأساسي للفريق.

وأكدت الصحيفة أن مشاركة الثلاثي رونالدو وهيغواين وديبالا في هجوم يوفنتوس ستمنحه قوة تهديفية كبيرة، خاصة أن هذا المثلث يملك قدرات خاصة، ويستطيع هيغواين بتواجده في مركز 9 وهو رأس الحربة الصريح أن يمنح المزيد من الحرية والمساحات في دفاعات المنافسين أمام رونالدو وديبالا.

وفي سياق متصل، قال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن ساري يشعر بالندم حاليًا على التفريط في لاعبه الشاب لوكا بليغريني، المعار حاليًا إلى نادي كالياري.

وأشار في تقرير نشره اليوم إلى أن بيليغريني كان من الممكن أن يكون البديل المثالي للظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو، الذي اضطر للعودة إلى بلاده لظروف وفاة أحد أقاربه.

وتابع الموقع الإيطالي أن مينو رايولا، مدير أعمال بيلغريني، تلقى ضمانات من إدارة يوفنتوس بعودة اللاعب، البالغ من العمر 20 عامًا، إلى صفوف البيانكونيري الموسم المقبل، حيث سيكون ضمن المشروع المستقبلي للفريق، خاصة أنه من العناصر الشابة الواعدة.