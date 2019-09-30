الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يواصل انطلاقته القوية وأزمة ميلان تتفاقم

أكد نادي ميلان الذي يمر بأزمة أن مستقبل المدرب ماركو جيامباولو في أمان رغم الهزيمة 1/3 على أرضه أمام فيورنتينا وهي الخسارة الرابعة في أول 6 مباريات بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لكن وسائل إعلام محلية لم تتوقف عن التكهن بشأن خليفته المحتمل.

وطرحت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ اسم رودي غارسيا مدرب روما وليل ومارسيليا السابق والمخضرم كلاوديو رانييري وكليهما لا يرتبط بفريق حاليًا ضمن أبرز المرشحين.

كما طرحت تقارير أخرى اسم آرسين فينغر مدرب آرسنال السابق ولوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان وروما السابق بينما رشّحت وسائل إعلام أخرى آندريه شيفشينكو مدرب أوكرانيا ولاعب ميلان السابق ضمن المرشحين.

وقال باولو مالديني المدير الرياضي: ”أعتقد أنها ستكون مجازفة مع تشكيلة شابة“.

وأضاف أن ”المدرب كان من اختيارنا وسندافع عنه للنهاية، الهزيمة 4 مرات في 6 مباريات عدد كبير وكنا نتوقع عروضًا أفضل لكن من العدل أن نمنحه الوقت“.

ودعا جيامباولو إلى إعادة النظر في طريقة اللعب 4-3-1-2.

وقال مالديني: ”يتعين أن تكون مستعدًا للتعامل مع مختلف المواقف والمتغيرات وهو أمر ينطبق على المدرب واللاعبين“.

وصفّقت جماهير ميلان طويلًا لفرانك ريبيري جناح فيورنتينا المخضرم بعد أن سجل الهدف الثالث لفريقه.

وانضم اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 36 عامًا إلى فيورنتينا في بداية الموسم بعد 12 عامًا قضاها في بايرن ميونخ وقال إنه يستمتع بكرة القدم أكثر من أي وقت مضى.

وتابع ”تقدمت في العمر لكني ألعب بروح الشباب في الملعب، كرة القدم هي كل حياتي، أشعر بنهم شديد دائمًا للفوز والسعادة لا تسعني باللعب إلى جوار هذه المجموعة الشابة، من الرائع دومًا اللعب هنا، قدّمنا عرضًا جيدًا ونحن سعداء بذلك“.

وأضاف ”جئت لمساعدة فيورنتينا ولاعبيه وإسعاد الجماهير، أنا سعيد لكني أحتاج للاجتهاد يوميًا وأسبوعيًا لتكرار هذا الأداء“.

ويعتقد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان وهو الفريق الوحيد الذي فاز في أول 6 مباريات أنه سيحدث ثورة بدفاعه المؤلف من 3 لاعبين.

وقال مدرب تشيلسي ويوفنتوس السابق: ”تحول هذا الأمر إلى موضة في إيطاليا، بدأ المزيد من المدربين في إيطاليا في اتباع هذا الأسلوب، عندما سافرت إلى إنجلترا لم يكن أحد يستخدمها وبدأ الكثير من المدربين في استخدامها الآن حتى المنتخب الوطني“.

وبعد الهزيمة على أرضه أمام كالياري في منتصف الأسبوع الماضي جعل نابولي الأمور أكثر صعوبة على نفسه قبل أن يتغلب 2/1 على ضيفه بريشيا بعد أن كان متقدمًا 2/0 قبل الاستراحة.

وقال المهاجم دريس ميرتنز: ”لم يكن يجدر بنا أن نسمح بهدف مثل هذا حيث نزيد الأمور صعوبة دائمًا على أنفسنا“.

وتابع ”يجب عدم تكرار هذه المعاناة حتى لو فزنا في النهاية“.

وبعد الخسارة في 3 من آخر 4 مباريات في كل المسابقات استعاد لاتسيو أخيرًا حاسته التهديفية بالفوز 4/0 على جنوة ليخفف الضغط عن المدرب سيموني إنزاغي.

وقال المدرب: ”كنا في غاية الحسم أمام المرمى وكان بمقدورنا تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الأول“.

وتابع ”كنا نحتاج إلى قلب الأمور، لم نحصل بعد على عدد النقاط التي نستحقها في الترتيب بالنظر إلى أدائنا طيلة الموسم. يتعين مواصلة الأداء الجيد والحسم أيضًا أمام المرمى“.