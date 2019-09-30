مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تقام اليوم الاثنين مباريات مهمة أبرزها قمة مانشستر يونايتد وآرسنال في ختام الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الاثنين الـ 30 من سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإنجليزي:

مانشستر يونايتد VS آرسنال، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2

الدوري الإيطالي:

بارما VS تورينو، الساعة الـ 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

كأس محمد السادس للأندية الأبطال:

ظفار العُماني VS مولودية الجزائر، الساعة الـ 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.