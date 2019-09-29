ميلان يخسر أمام فيورنتينا بثلاثية ويقترب من مراكز الهبوط في ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

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هذه الهزيمة الثالثة على التوالي لميلان في حوالي أسبوع واحد ليزداد الضغط على المدرب ماركو جيامباولو إذ تجمد رصيد ناديه عند ست نقاط بالمركز 16 وبفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.