نابولي يوقف صحوة بريشيا مع بالوتيلي ويحقق فوزًا صعبًا في الدوري الإيطالي (فيديو)

أفلت نابولي من انتفاضة بريشيا في الشوط الثاني، وتقدم للمركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 2-1 اليوم الأحد عندما هز ماريو بالوتيلي الشباك لأول مرة مع الفريق الزائر.

وتقدم فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بهدفين في الشوط الأول بفضل دريس ميرتنز وكوستاس مانولاس، لكن بالوتيلي أعاد بريشيا للقاء، وقلص الفارق بعد العودة من الاستراحة.

وبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع بفارق ست نقاط خلف المتصدر إنتر ميلان، بينما يحتل بريشيا المركز 14 ولديه ست نقاط.

وسدد ميرتنز كرة قوية وضع بها نابولي في المقدمة قبل أن يضاعف مانولاس، الذي ألغي هدف له في وقت سابق بعد لمس الكرة بيده، التقدم من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول.

وسجل لاعب وسط بريشيا الصاعد ساندرو تونالي (19 عامًا) هدفًا بتسديدة رائعة لكنه لم يحتسب بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد.

وأحرز بالوتيلي هدفه الأول مع نادي مدينته حين استقبل برأسه ركلة ركنية نفذها تونالي قبل 23 دقيقة على النهاية، لكن بريشيا لم يدرك التعادل رغم ضغطه في الدقائق الأخيرة.