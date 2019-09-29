يوفنتوس ينقض على نجم ريال مدريد ”المعار“

قالت تقارير صحفية، إن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع أشرف حكيمي، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، المعار حاليًّا لنادي بروسيا دورتموند الألماني.

وأكدت وسائل إعلام ألمانية أن مسؤولي يوفنتوس بقيادة المدير الرياضي فابيو باراتيتشي، بدأوا بالفعل اتصالاتهم مع حكيمي، تمهيدًا لضمه إلى البيانكونيري الموسم المقبل.

وينتهي عقد المغربي الدولي أشرف حكيمي مع ريال مدريد في صيف 2021، وبالتالي فإن مسؤولي النادي الملكي سيكونون مجبرين على بيع اللاعب في عام 2020 كي لا يرحل مجانًا عن الميرينغي.

وأشارت التقارير الألمانية إلى أن ريال مدريد لا يفكر مطلقًا في تجديد عقد حكيمي، البالغ من العمر 20 عامًا، وسيرغب في بيعه لتحقيق أكبر مكسب مادي من الصفقة.

ويجيد حكيمي في مركز الظهير الأيسر، ويلعب أساسيًّا في صفوف دورتموند، إذ شارك هذا الموسم في 9 مباريات، وأحرز هدفًا وصنع آخر.

وحسب موقع ”ترانسفير ماركت“ فإن القيمة التسويقية لأشرف حكيمي تبلغ حاليًّا 30 مليون يورو، ويمكن أن ترتفع بنهاية الموسم الجاري.