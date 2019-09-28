إنتر ميلان يهزم سامبدوريا ويواصل التحليق على قمة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

واصل فريق إنتر ميلان، سلسلة انتصاراته والتحليق على قمة ترتيب الدوري الإيطالي اليوم السبت.

وتغلب إنتر ميلان على مضيفه سامبدوريا بثلاثة أهداف لهدف في الجولة السادسة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الإنتر إلى 18 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 3 نقاط في المركز العشرين والأخير.

بادر الإنتر بالتسجيل في الدقيقة 20 عبر ستيفانو سينسي، بعدها بدقيقتين كتب التشيلي أليكسيس سانشيز شهادة ميلاده بتسجيله الهدف الثاني لإنتر ميلان، ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بثنائية نظيفة.

وشهدت الدقيقة 46 طرد سانشيز ليلعب الإنتر الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل سامبدوريا النقص العددي في صفوف المنافس، ونجح في تقليص النتيجة بإحرازه الهدف الأول عبر التشيكي يعقوب جانكتو في الدقيقة 55.

وجاءت الدقيقة 61 ليتمكن الإنتر من إضافة الهدف الثالث عبر روبيرتو غاليارديني ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.