أهداف مباراة يوفنتوس وسبال.. 2-0 لـ“اليوفي“ (فيديو)

سجل ميراليم بيانيتش الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شباك نظيره سبال، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إطار مباريات الأسبوع السادس ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

الدوري الايطالي | يوفنتوس 1 × 0 سبال | قووووول بيانيتش ???????? HD Via : ⁦@MnbrMadrid5⁩ pic.twitter.com/vSmS8LoGIY — @MnbrMadrid5 – عز (@Goal_HD17) September 28, 2019

وفي الدقيقة 78 يسجل كريستيانو رونالدو الثاني لليوفي.

ويملك اليوفي فرصة انتزاع الصدارة من فريق إنتر ميلان، كونه يخوض اختبارًا سهلًا عندما يستضيف سبال شريك سمبدوريا في المركز الأخير بثلاث نقاط.

وسيستعيد يوفنتوس خدمات هدافه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما غاب عن المباراة الأخيرة ضد بريشيا بسبب إصابة عضلية.

ولن يفرط يوفنتوس في النقاط الثلاث أقله ليبقي الضغط على إنتر ميلان على أمل تعثر الأخير للحاق به إلى الصدارة أو انتزاعها، ورفع معنويات لاعبيه قبل استضافة باير ليفركوزن الألماني، الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.