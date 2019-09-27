أخبار برشلونة وريال مدريد وليفربول.. حلم نيمار يتبخر والغموض يخيم على إصابة ميسي

يبدو أن حلم عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني قد تبخر إلى الأبد، في ظل الصراع القضائي بين الطرفين، والذي عاد للظهور مرة أخرى بعد فشل صفقة عودة نجم باريس سان جيرمان إلى العملاق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

موقف نيمار

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن محامي برشلونة أبلغوا فريق المحامين الخاص بنيمار أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق ودي في القضية المنظورة في المحكمة، فإنه سيتم إغلاق الباب أمام عودته للنادي الكتالوني وقد وافق اللاعب على الأمر لكن دون التوصل لاتفاق.

وحاول برشلونة ونيمار بالفعل التوصل لاتفاق ينهي النزاع القضائي بينهما دون استمرار المحاكمة، في ظل الاتفاق على عودته لبرشلونة التي لم تتم، ليصبح سيناريو العودة مستبعدًا.

وأشارت محطة según la SER الإسبانية إلى أن السبب وراء عدم حدوث هذا الأمر يتعلق بارتباط اللاعب بعقد سارٍ مع باريس سان جيرمان، وأن هذا الموقف من شأنه أن يجبر برشلونة على إعادة النظر في العملية.

وذكرت الصحيفة أن الطرفين اجتمعا في قاعة المحكمة في برشلونة في محاولة لتسوية النزاع بينهما والمتعلق بمكافأة ولاء غير مدفوعة بقيمة 26 مليون يورو للاعب.

وحاول الطرفان حل الأزمة لكن دون التوصل لاتفاق، خاصة وأن نيمار لم يحضر الجلسة المنعقدة في برشلونة، حيث فضل الذهاب إلى ملهى ليلي برفقة اثنين من زملائه رغم وجوده في برشلونة.

ونشر نيمار صورًا من ليلته التي قضاها مع زملائه على حسابه في إنستغرام، قبل أن يعود إلى باريس يوم الجمعة بينما استمر فريقه من المحامين في برشلونة.

غموض موقف ميسي

قال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، اليوم الجمعة، إنه لا يعرف موعد عودة القائد ليونيل ميسي إلى الملاعب بعد أن تعرّض لإصابة جديدة، في وقت يسعى فيه الفريق الكتالوني لتحقيق أول فوز له خارج ملعبه في ثماني مباريات في مختلف المسابقات حين يتوجه لملاقاة خيتافي غدًا السبت في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ولم يكمل ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة، أي مباراة هذا الموسم بسبب سلسلة من الإصابات واستبدل بين الشوطين خلال فوز فريقه 2-1 أمام فياريال الثلاثاء الماضي، بعد أن تعرض اللاعب الأرجنتيني لشد في الفخذ.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي: ”لا أعرف المدة التي سيغيب فيها ميسي ونتمنى عودته قريبًا، الإصابة ليست خطيرة، شد خفيف لكننا سنرى كيف سيتحسن مستواه الأسبوع المقبل“.

وسيقاتل ميسي لاستعادة لياقته في الوقت المناسب قبل أن يحل إنتر ميلان الإيطالي ضيفًا على برشلونة بدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، وقبل مباراة صعبة على أرضه بالدوري الإسباني أمام أشبيلية يوم الأحد التالي.

وأوضح فالفيردي: ”إذا عاد بسرعة فسيشكل هذا دعمًا لنا وللفريق، وإلا فإننا سنخسر جهود لاعب يتسم بالحسم، لكن لدينا العناصر اللازمة في غياب ميسي. إنها انتكاسة للفريق لكن يجب علينا المضي قدمًا“.

استبعاد رودريغو من ديربي مدريد

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد أن رودريغو جويس لن يشارك غدًا السبت أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، رغم أنه سجل هدفًا في أول ظهور له مع فريقه الجديد الأربعاء الماضي.

وانضم البرازيلي رودريغو (18 عامًا) إلى ريال مدريد من سانتوس مقابل 48 مليون يورو (52.54 مليون دولار) العام الماضي، لكن ظهوره الأول كان الأربعاء الماضي فقط أمام أوساسونا حين تم الدفع به كبديل في الشوط الثاني.

وكان للاعب تأثير فوري بعد 90 ثانية فقط من نزوله واستغل سرعته ومهارته في التحكم بالكرة ليندفع إلى المنطقة متجاوزًا المدافعين ويحرز هدفًا في فوز فريقه 2-صفر، وهو الانتصار الذي قاد ريال مدريد لصدارة الدوري.

ويلعب رودريغو بالتناوب بين الفريق الأول لريال مدريد والفريق الثاني الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

وقال زيدان إن اللاعب الشاب سيلعب مع الفريق الثاني ولن يشارك في لقاء قمة مدريد غدًا السبت.

وأضاف زيدان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”نعرف تمامًا ما الذي نفعله، غدًا سيشارك مع الفريق الثاني، هذا لن يغير من الأمور أي شيء، ينتمي لتشكيلة الفريق الأول لكننا نفضل أن تسير الأمور بشكل تدريجي، اتخذنا هذا القرار منذ فترة، يشعر بسعادة لأنه سيلعب غدًا مع الفريق الثاني“.

متى يعود أليسون؟

كشف المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تطورات حالة حارسه البرازيلي أليسون بيكر.

ونقلت شبكة ”سكاي سبورتس“ عن كلوب قوله: ”أليسون في حالة جيدة الآن، لقد تدرب في جلسة كاملة، أمس، برفقة مدربي حراس المرمى وليس معنا، وهو يقترب أكثر وأكثر من العودة“.

وأضاف كلوب: ”يجب أن نرى ما سيحدث ونتابع مع الجهاز الطبي، ويبدو أليسون قريبًا من العودة، ولكن القرار النهائي يعود للأطباء“.

وتابع المدرب الألماني: ”أليسون ليس جاهزًا بالطبع لمباراة الغد أمام شيفيلد يونايتد، إنه يتدرب الآن فقط، وربما سيكون قادرًا على التدرب مع الفريق من الأحد، ولكنني لست متأكدًا بنسبة 100 %“.

وأردف: ”مستوى آدريان الجيد جعل كل شيء أسهل، وأتصور أن الوضع كان سيصبح مختلفًا، إذا بدأت المطالبات بعودة أليسون بعد أسبوع“.

وواصل كلوب: ”آدريان جعل كل شيء أسهل بنسبة 100 %، لأن من المهم في الإصابات ألا تتعجل بعملية العودة“.