مودريتش وإريكسن.. تعرف على أبرز 12 لاعبًا مجانيًا في صيف 2020

رصدت شبكة ”ESPN“ الإخبارية عددًا من أبرز النجوم الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ويمكن أن ينتقلوا إلى أندية أخرى دون مقابل في منتصف عام 2020.

وأشارت الشبكة في تقرير نشرته اليوم الجمعة إلى وجود 12 نجمًا على الأقل سيكونون متاحين بالمجان في الميركاتو الصيفي المقبل، من بينهم عدد من أبرز لاعبي العالم.

وقالت إن على رأس هؤلاء سيكون الدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي يبدو قريبًا من الرحيل إلى نادي ريال مدريد الإسباني بعد نهاية الموسم الجاري.

ولن يكون إريكسن اللاعب الوحيد الذي يمكن أن يفقده توتنهام مجانًا في عام 2020، حيث يوجد قلبا الدفاع يان فرتونخين وتوبي ألدرفيريلد، وكلاهما ينتهي عقده بعد نهاية الموسم الجاري، وتوجد مؤشرات بأن إدارة السبيرز مستعدة لتجديد عقد الثنائي كي تحافظ على قوام الفريق.

وتابعت بقولها: ”الكرواتي لوكا مودريتش، أفضل لاعب في العالم العام الماضي، سيكون هو الآخر لاعبًا حرًا في 2020 بنهاية عقده مع ريال مدريد، ومعه المدافع ناتشو“.

وأكدت الشبكة وجود عدد آخر من النجوم الذين تنطبق عليهم نفس الحالة، وهم الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، والصربي نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط مانشستر يونايتد، وماريو غوتزه، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، والبرازيلي ويليان لاعب تشيلسي الإنجليزي، والإسباني ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي، وريان فريزر لاعب بورنموث الإنجليزي، ودريس ميرتينز مهاجم نابولي الإيطالي.