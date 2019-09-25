أبرز تغريدات تويتر الرياضية: بنزيما ”يحيا ريال مدريد“ ونيمار يدعو لباريس سان جيرمان (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوّثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوّثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بويول يعتذر عن عدم قبول عرض برشلونة

اعتذر الإسباني كارلوس بويول عن عدم قبول العرض المقدم من برشلونة لتولي منصب المدير الرياضي للنادي الكتالوني حيث علّق عبر صفحته الشخصية قائلًا: ”قررت عدم قبول عرض النادي..لم يكن هذا قرارًا سهلًا، حيث قلت دائمًا إنني أرغب في العودة إلى ما أعتبره منزلي، ولكن هناك العديد من المشاريع الشخصية التي غمرنا بها“.

سواريز يحتفل بتتويج منتخب الرجبي

فيما حرص الأوروغواياني لويس سواريزعلى توجيه التهنئة لمنتخب بلاده للرجبي والذي حقق اليوم كأس العالم للرجبي بعد الفوز على فيجي 30 – 27 حيث علّق قائلًا: ”الرجال العظماء، رائع فخر أوروغواي“.

مشجع لآرسنال يحفر صورة تويريرا على رأسه

نشر لوكاس توريرا لاعب آرسنال الإنجليزي فيديو لأحد مشجعي الجانرز وهو يرسم صورة للاعب على رأسه وعلّق قائلًا: ”هايل“.

نيمار يدعو لفريقه

فيما نشر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له بقميص ناديه وعلّق قائلًا: ”بارك الله فينا وحمايتنا“.

هيكتور بيريلين يدعم هولدينج

حرص هيكتور بيريلين لاعب آرسنال على دعم زميله روب هولدينج العائد من الإصابة والذي شارك في انتصار الجانرز أمس على حساب نادي نوتينغهام فورست بخماسية نظيفة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وعلّق بيليرين أعلى الصورة قائلًا: ”من الدراجة، إلى الصالة الرياضية، إلى الركض الأول، والآن مرة أخرى على الملعب معًا“.

أليسون بيكر: شكرًا على وجودي ضمن الأفضل

نشر أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي صورة له من حفل توزيع جوائز الأفضل عالميًا والتي حصل فيها على أفضل حارس مرمى في العالم عن الموسم المنصرم وعلّق قائلًا: ”شكرًا على وجودي ضمن الأفضل“.

بنزيما: يحيا الريال

فيما نشر كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه وعلّق قائلًا: ”يحيا الريال“.

ويقدم بنزيما مستوى جيدًا هذا الموسم بعدما نجح في حسم أكثر من لقاء لصالح النادي الملكي.

ميندي يحتفل بالفوز مع أحد أصحاب القدرات الخاصة

نشر بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له أثناء الاحتفال مع أحد جماهير المان سيتي من أصحاب القدرات الخاصة عقب الفوز الذي حققه الفريق أمس على حساب لوتن تاون في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وعلّق قائلًا: ”اللعبة الجميلة دائمًا“.

فينالدوم: الليلة تبدأ الحملة

فيما نشر جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة زملائه بالفريق قبل لقاء الريدز مع ميلتون كينز دونز كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وعلّق قائلًا: ”يوم المباراة ضد فريق ميلتون كينز دونز تبدأ الحملة الليلة“.

علي معلول: نجلي مستقبل الأهلي المصري

نشر علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي المصري صورة له من ملعب التدريب برفقة نجله والذي حرص على زيارة مران اليوم وعلق قائلا: ”المستقبل“.