روما يتلقى الهزيمة الأولى في الدوري الإيطالي أمام ضيفه أتلانتا (فيديو)

تلقى فريق روما الهزيمة الأولى له في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم، على ملعبه ووسط جمهوره من ضيفه أتلانتا بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات إلى أن جاءت الدقيقة 71 لتشهد هدف التقدم لأتلانتا عبر الكولومبي دوفان زاباتا.

وفي الوقت الذي بحث فيه روما عن التعادل، أضاف أتلانتا الهدف الثاني عبر الهولندي مارتن دي رون في الدقيقة 90.

بذلك، تجمد رصيد روما عند 8 نقاط في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد أتلانتا إلى 10 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف انتر ميلان المتصدر.