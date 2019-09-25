أخبار برشلونة وريال مدريد وليفربول.. رعب ميسي يخيم على البلوغرانا وخبر سعيد لجماهير الريدز

عادت المخاوف مرة أخرى إلى نادي برشلونة الإسباني، بعد تجدد إصابة نجمه الأسطوري، وأفضل لاعب في العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة البارسا وفياريال التي أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز البلوغرانا 2-1.

واضطر ميسي إلى مغادرة ملعب المباراة أمس في نهاية الشوط الأول، حيث قرر المدرب إرنستو فالفيردي استبداله والدفع بالفرنسي عثمان ديمبلي، بعد أن اشتكى اللاعب من الإصابة، وتبين أنها في الفخذ الأيسر.

إصابة جديدة للنجم ميسي

وأشارت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إلى أن إصابة ميسي لا تزال غامضة حتى الآن، ولم يتم تحديد الفترة التي سيغيبها عن الملاعب، إلا أنه من المؤكد غيابه عن مباراة برشلونة وخيتافي يوم السبت المقبل، ولا تزال الشكوك تحيط بإمكانية لحاقه بمباراة البارسا وإنتر ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وأظهرت الصور أن ميسي نفسه يخشى احتمالية ابتعاده فترة طويلة عن الملاعب.

ورغم مخاوف ميسي قال إرنستو فالفيردي عقب المباراة: ”مشكلة بسيطة في الفخذ وفضلنا ألا يستمر ميسي في الملعب لكن هذا إجراء احترازي، لا أعتقد أنه يعاني من شيء كبير لكننا سننتظر للتأكد“.

على الجانب الآخر، قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن الفرنسي إريك أبيدال، السكرتير الفني لنادي برشلونة، قدّم تقريرًا عن نجم وسط نادي نابولي الإيطالي فابيان رويز، بعد أن تابعه مباشرة من ملعب مباراة نابولي وليتشي، التي أقيمت يوم الأحد الماضي في الدوري الإيطالي، الكالتشيو.

وحقق نابولي فوزًا عريضًا بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي تابعه أبيدال، من ملعب ”فيا دل ماري“، ونجح فابيان رويز في تسجيل الهدف الثالث لفريقه من تسديدة رائعة سكنت الزاوية اليمنى العليا لحارس ليتشي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن الملاحظة السلبية التي دوّنها أبيدال عن فابيان هي إصراره على الاحتفال بالهدف أمام جماهير ليتشي بشكل مستفز، مما دفع حكم المباراة إلى إشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب.

ويرغب نادي برشلونة في تعزيز صفوفه بلاعب وسط مميز، ويأتي فابيان على رأس تلك الترشيحات، خاصة أن عمره لا يزال 23 عامًا.

وانتقل فابيان إلى نابولي من ريال بيتيس الإسباني في صيف العام الماضي مقابل 20 مليون يورو، وارتفعت قيمته التسويقية حاليًا إلى 50 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وتضع عدة أندية أوروبية كبرى فابيان رويز تحت المنظار، وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي، في الوقت الذي يمتد فيه عقد اللاعب رفقة نابولي إلى عام 2023.

أزمة بنزيما

كشفت تقارير صحفية وجود أزمة مكتومة خلف الكواليس بين الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني وإدارة النادي الملكي، رغم التألق اللافت للنظر للاعب هذا الموسم.

وأحرز كريم بنزيما 5 أهداف لريال مدريد خلال مشوار الفريق بالدوري الإسباني، الليغا، حتى الآن من إجمالي 6 مباريات، ليتصدر ترتيب هدافي المسابقة برفقة لورينزو مورن لاعب ريال بيتيس، وجيرارد مورينو لاعب فياريال.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن كريم بنزيما يرغب في حسم موقفه مع ريال مدريد في أقرب فرصة ممكنة، كون عقد اللاعب الفرنسي الدولي ينتهي مع الميرينغي في صيف 2021.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن بنزيما 31 عامًا، يشعر بقلق شديد إزاء تأخر مسئولي ريال مدريد في التفاوض معه من أجل تجديد تعاقده مع النادي، حيث يريد بنزيما الاعتزال داخل جدران النادي الملكي، وعدم الرحيل عن الفريق حتى نهاية مشواره الكروي.

وأكدت أن بنزيما أعرب للمقربين منه عن استيائه من الفجوة الكبيرة التي تشهدها الأجور السنوية للاعبين في ريال مدريد، حيث يحصل بنزيما على نصف الأجر الذي يناله البلجيكي إدين هازارد، المنتقل حديثًا إلى الريال من نادي تشيلسي الإنجليزي.

ونقلت ”ديفنسا سنترال“ عن مصادر مقربة من إدارة ريال مدريد قولها إنه لا خلاف على استمرار بنزيما برفقة النادي الملكي، ولكن المسئولين يرون أنه لا داعي للتسرع في حسم ملف التجديد للمهاجم الفرنسي، خاصة أن اللاعب يتمتع بعلاقة مميزة للغاية مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، وتفاصيل تجديد العقد لن تكون أزمة على الإطلاق.

عودة أليسون

عاد حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر إلى التدريبات الجماعية مع ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بعد غيابه نحو 6 أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى.

وأبدى بيكر البالغ 26 عامًا رغبته في العودة إلى الدفاع عن مرمى حامل لقب دوري أبطال أوروبا في تصريحات للموقع الإلكتروني للنادي الأربعاء، قائلًا: ”أنا على الطريق الصحيح، وأعتقد أننا اقتربنا من العودة“، مضيفًا: ”بات بإمكاني التمرن على أرض الملعب وأشعر أني بحالة جيدة“.

وتابع: ”أشعر بالثقة وأعتقد الآن أن الأمر يقتصر على استعادة كامل قواي، للعودة والقيام بما أحب أن أفعله“.

وأصيب الحارس خلال مباراة الفريق الأحمر ضد نوريتش سيتي 4-1 في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز في 9 أغسطس.

وكان مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب قد ألمح سابقًا إلى أن البرازيلي لن يعود إلى الملاعب قبل فترة التوقف الدولية في أكتوبر، لكن بيكر الذي أكد أنه بات قادرًا على الجري والقفز على ساقه اليمنى (المصابة)، يبدي توقه للعودة إلى المباريات.

وأوضح بيكر: ”المباريات، الأجواء في أنفيلد والمباريات خارج الدار، كل المباريات التي شاهدتها أمام شاشة التلفزيون، أفكر فقط بمدى اشتياقي للعب، أريد أن أكون هناك وأريد مساعدة رفاقي.. لم يعد بإمكاني الانتظار“.

ويأتي ذلك بعد يومين من اختيار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أفضل حارس مرمى خلال حفل توزيع جوائزه السنوية الاثنين في مدينة ميلانو الإيطالية، على خلفية مساهمته في قيادة ليفربول للقب دوري الأبطال الموسم الماضي، والحلول وصيفًا لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما ساهم بيكر في تتويج البرازيل بلقب بطولة كوبا أمريكا 2019.

لماذا رحل رونالدو؟

كشف خوسيه أنطونيو تشوكلان، محامي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن الضرائب في إسبانيا وطرق دفعها تؤثر على جميع اللاعبين.

رونالدو عانى في إسبانيا من مشاكل مع الضرائب، قبل أن يتجه إلى يوفنتوس في صيف 2018.

وقال محامي كريستيانو في تصريحات نقلتها صحيفة ”آس“ الإسبانية: ”لدينا بعض السخط، في عالم كرة القدم، لا بد من نشر الحرب ضد سياسات الاحتيال الضريبي“.

وأضاف: ”مصلحة الضرائب طلبت من كريستيانو أكثر مما يستحقونه، فهناك يمكنهم أن يعتبروا أي فعل بأي حال من الأحوال أنه احتيال ضريبي“.

وأكد: ”رحيل كريستيانو إلى إيطاليا بسبب تلك المشكلة، السياسة غير المبررة في إسبانيا لا تجعله يتحمل الاستمرار أو حتى يفكر في العودة الآن، وهذا أمر واضح“.

وأوضح: ”رونالدو بالتأكيد كان يريد الانتقال إلى يوفنتوس، ولكن السبب ليس رياضيًّا فقط، يجب أخذ عنصر الضرائب في الاعتبار“.