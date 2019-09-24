أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: ضربة جديدة للملكي.. ونيمار يغازل البارسا باعتراف مثير

مازالت أصداء فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب أفضل لاعب في العالم مستمرة ومسيطرة على أحاديث الكرة العالمية خاصة أن البعض تكهن بتتويج الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي الذي قدّم موسمًا رائعًا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وأندية الدوريات الخمس الكبرى في قارة أوروبا.

باعتراف مثير.. نيمار يغازل برشلونة مجددًا

واصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مغازلة فريقه السابق برشلونة الإسباني وهذه المرة أدلى نيمار باعتراف مثير في حواره لصحيفة ميرور البريطانية.

وقال نيمار إنه ليس مثاليًا وارتكب أخطاء عديدة في الفترة الماضية ودفع ثمن هذه الأخطاء في سبيل استعادة الثقة من جديد موضحًا أنه يسعى أن يكون أفضل لاعب في العالم.

في الوقت الذي هنأ ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين نجمه ليونيل ميسي بالفوز بلقب أفضل لاعب في العالم مؤكدًا أن ميسي ساحر ولن يتكرر في الملاعب.

بوكتينيو يفتح الباب أمام ريال مدريد.. وضربة جديدة للملكي

فتح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي الباب أمام فكرة رحيله لقيادة ريال مدريد الإسباني.

وقال بوكتينيو لصحيفة ”إندبندنت“ البريطانية إنه من دواعي فخره ترشيحه لتدريب ريال مدريد ومن الوارد أن يحدث ذلك يومًا ما.

في المقابل أعلن ريال مدريد تلقيه ضربة جديدة بإصابة ظهيره الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي وغيابه عن لقاء أوساسونا بالدوري غدًا الأربعاء لتتصاعد أزمة الظهير الأيسر بسبب إصابة البرازيلي مارسيلو أيضًا.

ومن المنتظر أن يلجأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد بحسب تقارير صحفية إسبانية إلى المدافع ناتشو فيرنانديز لحل هذه الأزمة.

مانشستر يونايتد يستهدف مهاجم يوفنتوس

دخل الكرواتي ماريو مانزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي دائرة اهتمامات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لضمه في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية أن مانزوكيتش سيكون خليفة البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد السابق الذي رحل لإنتر الإيطالي.

وتأكدت جاهزية بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد لخوض لقاء روتشديل في كأس الرابطة الإنجليزية غدًا الأربعاء بينما يستمر غياب لوك شاو وأنطوني مارسيال.

كونتي يرفض التفكير في مواجهة يوفنتوس

رفض المدرب أنتونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي التفكير مبكرًا بمواجهة يوفنتوس بالجولة السابعة للدوري والتي تقام في شهر أكتوبر المقبل.

وقال كونتي الذي درب يوفنتوس من قبل إنه من المبكر الحديث عن لقاء السيدة العجوز ومن الأفضل التركيز في لقاءات إنتر.