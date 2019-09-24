مفاجآت التصويت لجائزة ”the best“: راموس منح نقطة لمحمد صلاح.. وميسي صوت لرونالدو

نشرت صحيفة “ ماركا “ بعض مفاجآت تصويت عمداء المنتخبات ومدربيهم على جائزة “ the best “ والتي توج من خلالها ميسي بلقبه الأول في نسختها الجديدة على حساب الهولندي فرجيل فان ديك والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونستعرض أبرز ما تضمنته مفاجآت “ ماركا ”

رونالدو لم يصوت لا لميسي ولا فان ديك.

وضع النجم البرتغالي زميله المدافع دي ليخت أولًا ثم ساديو ماني ففرانكي دي يونغ ولم يمنح صوته لا لميسي ولا لفان ديك.

ميسي وضع رونالدو ثانيًا

اختار ليونيل ميسي عميد المنتخب الأرجنتيني السنغالي ساديو ماني ثم كريستيانو رونالدو ثم فرانكي دي يونغ، ووضع غريمه التقليدي ثانيًا.

فان ديك أعطى المركز الأول لميسي

اختار الهولندي فرجيل فان ديك منافسه ميسي في المركز الأول وبعده ثنائي ليفربول زميله محمد صلاح وساديو ماني.

لا مدرب الأرجنتين صوت لرونالدو ولا مدرب البرتغال صوت لميسي

اختار ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين نجمه الأول ميسي ثم كليان مباب وساديو ماني بينما اختار فيرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو أولًا وبعده دي يونغ ودي ليخت.

راموس يمنح نقطة لمحمد صلاح

رغم الجدل الذي خلفه نهائي 2018 بين اللاعبين وتسبب عميد ريال مدريد في إصابة النجم المصري لكن عميد المنتخب الإسباني منح نقطة للنجم المصري ووضعه ثالثًا خلف البلجيكي هازارد والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

التشيلي غاري ميدل يختار ميسي

اشتبك عميد المنتخب التشيلي غاري ميديل أثناء كوبا أمريكا مع ميسي في لقاء المركز الثالث وأدى بحكم اللقاء لطردهما، لكن غاري ميدل وضع خلافاته جانبًا واختار ميسي في المركز الأول ثم كريستيانو رونالدو ففرجيل فان ديك.

تاتا مارتينيو ينسى ميسي

المدرب السابق لمنتخب الأرجنتين وبرشلونة والحالي لمنتخب المكسيك لم يصوت لمواطنه واختار فان ديك ودي يونع وهازارد.