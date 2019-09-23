أخبار ريال مدريد وبرشلونة وليفربول.. العاصفة تنتقل من زيدان إلى فالفيردي ومورينيو يهاجم محمد صلاح

هدأت العاصفة قليلًا على نادي ريال مدريد الإسباني ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بعد الانتصار الثمين الذي حققه الفريق مساء أمس الأحد على مضيفه إشبيلية في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

زيدان يتنفس الصعداء

وتراجعت الأصوات المطالبة برحيل زيدان ولو بصورة مؤقتة، بعد أن اهتزت صورة المدرب بشدة في أعقاب السقوط المدوي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

وتلقى ريال مدريد نبأ سارًا، بعد أن شهدت تدريبات الفريق اليوم الاثنين، عودة لاعب الوسط، إيسكو، حيث تدرب اللاعب جزئيًا مع زملائه في إطار برنامجه العلاجي للتعافي من إصابته في العضلة ذات الرأسين من الساق اليمنى.

وأعلن ريال مدريد يوم 28 أغسطس إصابة إيسكو، ليغيب اللاعب عن مباريات فياريال وليفانتي وإشبيلية في الدوري الإسباني، وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وشارك إيسكو، البالغ من العمر 27 عامًا، في مباراتين فقط الموسم الحالي، بواقع 83 دقيقة.

في حين واصل كل من لوكا مودريتش ومارسيلو تدريباتهما الفردية على العشب، حتى يعودا في الوقت المناسب للتدريبات الجماعية، ويصبحا جاهزين للمشاركة في المباريات.

ويلتقي ريال مدريد مع أوساسونا يوم الأربعاء المقبل في إطار المرحلة السادسة من الليغا.

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية، إن الفرنسي كريم بنزيما نجح في معادلة رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، في عدد الأهداف المسجلة خلال العام 2019.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن بنزيما تساوى مع ميسي في عدد الأهداف المسجلة خلال العام الجاري برصيد 20 هدفًا لكل منهما.

ولم ينجح ميسي في تسجيل أي هدف منذ مطلع الموسم الجاري، حيث غاب عن معظم مباريات برشلونة بداعي الإصابة، قبل أن يعود للمشاركة في مباراتي بروسيا دورتموند الألماني في دوري الأبطال، وأخيرًا أمام غرناطة في الليغا، حيث تعادل البلوغرانا في الأولى، وخسر الثانية بهدفين نظيفين.

وأكدت الصحيفة المدريدية أن بنزيما وميسي والأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي يتخلفون بفارق هدف واحد فقط عن كيليان مبابي، نجم سان جيرمان، والبولندي روبرت ليفاندوفكسي، نجم بايرن ميونخ الألماني، حيث أحرز كل منهما 21 هدفًا خلال العام الجاري.

مأزق فالفيردي

حرص إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، على الدفاع عن لاعبيه الذين يتعرضون لانتقادات قاسية، خلال الأيام الماضية؛ بسبب انخفاض مستوى الفريق واهتزاز نتائجه.

وتلقى أنطوان غريزمان وجيرارد بيكيه وكليمنت لينغليت، وابلًا من الاتهامات، وتحميلهم مسؤولية عدم قدرة الفريق على تحقيق الفوز.

وتحدث المدرب عن الفريق خلال مؤتمره الصحفي قبل مباراة فياريال التي تقام، غدًا الثلاثاء، على ملعب ”كامب نو“: ”نمر بفترة سيئة بسبب عدم قدرتنا على الفوز في المباريات“.

وتابع: ”فشلنا في صناعة الفرص، ولكن هناك وقتًا لتحسين الأداء، علينا أن نبدأ المباريات بشكل أفضل يجعلنا نحقق الفوز مثلما حدث أمام فالنسيا وريال بيتيس، وهو ما لم يكن عليه الحال أمام أوساسونا وغرناطة“.

وأضاف: ”أعلم جيدًا حجم مسؤوليتي تجاه تدريب فريق مثل برشلونة؛ لأن الأضواء دائمًا ما تكون مسلطة عليك“.

وانتقل المدرب للحديث عن لاعبيه والدفاع عنهم، وقال: غريزمان ليس سببًا في مشاكل برشلونة الهجومية، فهو يستطيع اللعب بمركز المهاجم أو الجناح، لكننا لم نخلق فرصًا كثيرة خارج كامب نو لذلك فهي مشكلة الفريق بأكمله وليس بسبب لاعب واحد.

وعن مطالبة البعض برحيله عن البلوغرانا، قال فالفيردي: ”هذا هو الحال منذ أن بدأت في تدريب البارسا، وفي كل مباراة، في البارسا الطلب كبير علينا جميعًا، أنا أعرف أنني في المكان الذي يتم فيه التركيز على النتائج، هنا المدرب دائمًا في دائرة الضوء، لم نبدأ بشكل جيد، وعلينا عكس الوضع، كما فعلنا الموسم الماضي“.

مورينيو يهاجم صلاح

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لأندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد، أداء المصري الدولي محمد صلاح، في المباراة التي جمعت بين تشيلسي وليفربول على ملعب ”ستامفورد بريدج“، مساء الأحد، في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول فوزًا صعبًا على تشيلسي 2-1، ليحافظ على الصدارة بالعلامة الكاملة، بعد أن جمع 18 نقطة من 6 مباريات، وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي سحق واتفورد بثمانية أهداف نظيفة.

وتحدث مورينيو عن أداء محمد صلاح خلال الربع الأخير من المباراة، وذلك خلال الاستوديو التحليلي للقاء على قناة ”سكاي سبورتس“ البريطانية.

وقال مورينيو: ”كان يتعين على محمد صلاح بذل المزيد من الجهد خلال العشرين دقيقة الأخيرة من المباراة“.

وأشار مورينيو إلى أن الظهير الأيمن لنادي ليفربول ألكسندر أرنولد تعرض لضغط شديد للغاية من جانب لاعبي تشيلسي، وبالتالي فقد كان على صلاح أن يعود إلى الخلف قليلًا لأداء واجبه الدفاعي، ومساعدة أرنولد في صد الهجوم المكثف من لاعبي البلوز، ولكن هذا لم يحدث.

غياب رونالدو

ألمح ماوريتسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، عن غياب الهداف كريستيانو رونالدو عن مباراة بريشيا، يوم الثلاثاء، في الدوري الإيطالي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من حضوره حفل توزيع جوائز ”الأفضل“ المقدمة من الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم في 2019.

وقال ساري في مؤتمر صحفي نشر موقع النادي على الإنترنت وقائعه عن إمكانية غياب رونالدو عن اللقاء: ”لا يزال الأمر غير مؤكد، لكنه احتمال ملموس. كريستيانو يشعر بالقليل من الإرهاق. نهدف إلى إراحة اللاعبين الذين شاركوا كثيرًا، خاصة وأن الأسبوع المقبل سنواجه خلاله سبال“.

وأضاف المدير الفني السابق لتشيلسي ونابولي: ”نريد إجراء تقييم عقلاني. الاستمرارية مهمة بالنسبة لنا الآن، لكن هناك أشياء مهمة أخرى يجب أخذها في الاعتبار، لا أريد تحمل مخاطر الإصابات. لقد ترك بريشيا انطباعًا جيدًا عنه فهو فريق خطير لديه حماس وستكون مباراة صعبة“.