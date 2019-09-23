إنتر ميلان يفجّر أولى أزمات ميلان في الدوري الإيطالي

فجّرت خسارة ميلان مباراة القمة أمام الغريم إنتر ميلان السبت الماضي، أول أزمة في صفوف بطل أوروبا 7 مرات هذا الموسم بعد 4 مباريات فقط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وتركزت معظم الضغوط بطبيعة الحال على ماركو جيامباولو ودارت تساؤلات بالفعل عن قرار النادي اختياره مدربًا جديدًا، رغم أن أفضل سجل له قبل هذا الموسم كان المركز التاسع مع سامبدوريا.

وهزّ ميلان الشباك مرتين فقط، وحقق انتصارين وتعادل مرتين حتى الآن في الدوري، كما أن الطريقة التي يلعب بها جيامباولو وهي طريقة (4-3-1-2) أصبحت من الماضي بسبب عدم فعاليتها.

وتتسلط الأضواء على سياسة الانتقالات في ميلان حيث تحد قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي للعبة من قدرته الشرائية.

ويركز ميلان على ضم لاعبين واعدين، لكن الأسماء التي انضمت للفريق لا يوجد بينها أسماء لامعة.

وكانت أبرز صفقة يبرمها النادي التعاقد مع المهاجم رفائيل لياو (20 عامًا) من ليل، وتيو هرنانديز (21 عامًا) من ريال مدريد، وليو دوارتي (23 عامًا) من فلامنغو، وإسماعيل بن ناصر (21 عامًا) من إمبولي، وأكثرهم خبرة هو المهاجم الكرواتي آنتي ريبيتش (25 عامًا) منتقلًا على سبيل الإعارة من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ورغم ذلك، لم تشارك هذه المجموعة سوى لفترات قصيرة حتى الآن.

ولعب لياو أساسيًا مرة واحدة فقط، وشارك هرنانديز لمدة 18 دقيقة وكان بن ناصر بين البدلاء في آخر مباراتين، ولم يشارك دوارتي في أي مباراة، بينما كان ريبيتش بديلًا في مباراتين.

وقال المدرب: إن فريقه بدأ مباراة القمة بشكل جيد، لكنه فشل في العودة بعد الهدف، وهي المشكلة نفسها التي واجهت المدرب السابق غينارو غاتوسو الموسم الماضي.

وقال جيامباولو: ”لم يعجبني رد الفعل غير المنظم. كان تصرفًا عشوائيًا بشكل مبالغ فيه فخسرنا أسلوبنا في اللعب وتراجع الفريق أمام الهجمات المضادة للمنافس“.

وأضاف ”هذا يدل أن ميلان بحاجة لمعرفة كيفية الحفاظ على التركيز في الملعب، وأن يكون منظمًا من الناحية الخططية ومدركًا أن الزميل ربما يفقد الكرة، ولكن يجب تجنب تفوق المنافسين عدديًا خلال الهجمات المرتدة. هذه الأمور تكتسب بالمران والوقت والخبرة“.

وفي لاتسيو اعتذر تشيرو إيموبيلي (29 عامًا) مهاجم الفريق عن رد فعله الغاضب بعد استبداله في الفوز 2/0 على بارما. وظهر اللاعب، الذي أنهى فترة صيام عن الأهداف مع إيطاليا دامت عامين حين هز الشباك أمام فنلندا، وهو يلوح غاضبًا عند توجهه لمقاعد البدلاء.

وكتب إيموبيلي على ”إنستغرام“ ”أحيانًا يؤدي الضغط والتوتر إلى ارتكاب أمور لا ينبغي القيام بها“.

وأبدى مدربه سيميوني إنزاغي تعاطفًا مع اللاعب، وقال إن إيموبيلي تأثر بالهزيمة أمام سبال وكلوج الروماني في الأسبوع السابق.

وأضاف ”تشيرو واحد من اللاعبين الذين يتأثرون بسبب النتائج السلبية. كان عليه أن يخرج انفعاله.. سمحت له ببعض التنفيس عن الغضب، ثم أخبرته بضرورة التوقف. سيدرك أن المسألة انتهت من جانبي، لكن الأيام القليلة الماضية لم تكن سهلة على أي منا“.

أما فيورنتينا فقد ضاعف معاناته بعد أن زاد عدد المباريات التي انتهت بدون انتصار إلى 18 مباراة في الدوري الإيطالي، عقب هدف التعادل الذي أحرزه اتلانتا في الوقت المحتسب بدل الضائع لتنتهي المباراة 2/2.

ويعود تاريخ آخر فوز حققه فيورنتينا إلى السابع من فبراير وكان أمام سبال.

وقال المدرب فينشنزو مونتيلا: ”سيغيب عنّي النوم هذه الليلة. لكن في الوقت نفسه يجب أن أنظر إلى المشوار الذي قطعه هذا الفريق، وأقول إننا نمضي في الطريق الصحيح“.