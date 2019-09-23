ساري يلمح إلى غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة يوفنتوس ضد بريشيا

ألمح ماوريتسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، عن غياب الهداف كريستيانو رونالدو عن مباراة بريشيا، يوم الثلاثاء، في الدوري الإيطالي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من حضوره حفل توزيع جوائز ”الأفضل“ المقدمة من الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم في 2019.

وقال ساري في مؤتمر صحفي نشر موقع النادي على الإنترنت وقائعه عن إمكانية غياب رونالدو عن اللقاء: ”لا يزال الأمر غير مؤكد، لكنه احتمال ملموس. كريستيانو يشعر بالقليل من الإرهاق. نهدف إلى إراحة اللاعبين الذين شاركوا كثيرًا، خاصة وأن الأسبوع المقبل سنواجه خلاله سبال“.

وأضاف المدير الفني السابق لتشيلسي ونابولي: ”نريد إجراء تقييم عقلاني. الاستمرارية مهمة بالنسبة لنا الآن، لكن هناك أشياء مهمة أخرى يجب أخذها في الاعتبار، لا أريد تحمل مخاطر الإصابات. لقد ترك بريشيا انطباعًا جيدًا عنه فهو فريق خطير لديه حماس وستكون مباراة صعبة“.

وكشف ساري عن أن ليوناردو بونوتشي وبليز ماتويدي يجب أن يقيمهما خلال التدريبات قبل قرار مشاركتهما في المباراة التي ستقام يوم الثلاثاء.

وعن الأرجنتيني غونزالو هيغوين، أشار ساري: ”لقد تلقى ضرب قوية في مباراة فيرونا. لحسن الحظ، ليس لديه كسور ويجب أن يكون متاحًا أمام بريشيا، دعنا نرى كيف سيكون حاله في تدريب اليوم“.