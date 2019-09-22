أبرز تغريدات تويتر الرياضية: فرحة للاعبي ليفربول بالفوز على تشيلسي.. ولوكاكو يهدي الفوز لوالدته

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فينالدوم: عدنا بفوز كبير

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورًا عبر صفحته الشخصية من اللقاء الذي جمع بين ناديه ونادي تشيلسي بالدوري الإنجليزي والذي انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف.

وعلّق اللاعب أعلى الصور قائلًا:“ما الطريقة لتعود مرة أخرى، فوز كبير على الطريق ونحن نواصل“.

جيمس ميلنر: نتيجة كبيرة

فيما نشر جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورًا له عبر صفحته الشخصية عقب اللقاء الذي جمع ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي، وعلّق قائلًا:“نتيجة كبيرة ضد أُحد فرق المقدمة“.

تشامبرز يشكر جمهور آرسنال

نشر كالوم تشامبرز لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورًا له عبر صفحته الشخصية أثناء الاحتفال بالهدف الذي سجله في شباك أستون فيلا بالدوري الإنجليزي في اللقاء الذي انتهى بفوز الغانرز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعلّق اللاعب:“يا لها من ليلة جميلة، شكرًا جزيلًا لفريقي والجمهور على جهودك حتى النهاية“.

كيفين دي بروين: أستمتع بيوم الأحد

نشر كيفين دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية من اللقاء الذي جمع بين فريقه، أمس، أمام نادي واتفورد بالدوري الإنجليزي والذي انتهى بفوز كاسح للمان سيتي، وعلّق أعلى الصورة قائلًا:“أستمتع بيوم الأحد“.

بيرناردو سيلفا يشكو أصدقاءه

نشر بيرناندو سيلفا لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسالة يشكو فيها من أصدقائه، حيث قال اللاعب عبر صفحته الشخصية:“لا يمكنك حتى المزاح مع صديق هذه الأيام“.

لوكاكو يهدي الفوز لوالدته

حرص روميلو لوكاكو لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي على إهداء الفوز الذي حققه فريقه، أمس، على حساب نادي الميلان بهدفين دون ردٍ إلى والدته، حيث نشر المهاجم البلجيكي صورة له من احتفاله بهدفه في مرمى الميلان، وعلّق أعلى الصورة قائلًا:“إلى المرأة الوحيدة التي تهمني على الأرض، أحبك يا ماما“.

سواريز: علينا بنقد الذات للعودة

أبدى لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني عدم رضاه عما وصل إليه حال الفريق عقب الهزيمة، أمس، أمام نادي غرناطة بالدوري الإسباني.

وعلّق اللاعب:“علينا بالنقد الذاتي لنتحسن كفريق واحد، وهناك الكثير من الأخطاء ونحن نعلم أننا سنذهب إلى أكثر من ذلك“.

ريو فيردناند ينتقد لاعبي ألمان يونايتد

نشر ريو فيردناند نجم نادي مانشستر يونايتد السابق ما وصل إليه حال الفريق عقب الهزيمة التي تلقاها اليوم أمام نادي وستهام بالدوري الإنجليزي، حيث نشر أحد لاعبي ألمان يونايتد صورة له من ملعب اللقاء.

وعلّق فيردناند أعلى الصورة قائلًا:“أداء سيئ كل جولة لمانشستر يونايتد، بدأ الفريق بأكمله ببطء، وإصابة راشفورد يمكن أن تشكل المزيد من المشاكل خلال الأسابيع المقبلة، وفوز مستحق لوستهام“.

فوزي غلام يحتفل بفوز نابولي

نشر الجزائري فوزي غلام لاعب نادي نابولي الإيطالي صورًا له من اللقاء الذي جمع بين ناديه وليتشي بالدوري الإيطالي والذي انتهى بفوز رفاق غلام بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعلق اللاعب أعلى الصور قائلًا:“كل ما نحتاج إلى التفكير فيه هو العمل وكسب النقاط، دعنا نستمر هكذا“.

كهربا في زيارة لمؤمن زكريا وجنش

نشر محمود كهربا لاعب نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة الثنائي المصاب محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك ومؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي.

وعلّق أعلى الصورة قائلًا:“من زيارتي اليوم لإخوتي مؤمن وجنش ربنا يشفيهم إن شاء الله“.