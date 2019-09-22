موعد حفل The Best والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم معرفة الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم ”The Best“، غدًا الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية.

وينطلق حفل الفيفا لجوائز The Best غدًا الإثنين، الساعة 22:30 بتوقيت أبوظبي، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت القاهرة.

وينقل الحفل على شبكة beIN SPORTS

ويترشح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي، لجائزة أفضل لاعب في العالم.

وفيما يلي قائمة الجوائز والمرشحين:

أفضل لاعب: فيرجيل فان دايك، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

أفضل حارس مرمى: أليسون باكير، إيدرسون ومارك آندريه تير شتيغن.

أفضل مدرب: بيب غوارديولا، يورغن كلوب وماوريسيو بوكيتينو.

أفضل لاعبة: لوسي برونز، أليكس مورغان وميجان رابينوي.

أفضل حارسة مرمى: كريستيان إيندلر، هيدفيج لينداهل وساري فان فينيندال.

أفضل مدرب/ مدربة سيدات: جيل إيليس، فيل نيفيل وسارينا فيجمان.

أفضل هدف (بوشكاش): ليونيل ميسي ضد ريال بيتيس، خوان كينتيرو ضد ريسينج، ودانييل زسوري أمام فيرينكفاروس.

يشار إلى أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد آخر من توج بجائزة The Best.