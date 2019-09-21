أهداف مباراة ميلان ضد إنتر ميلان.. 2-0 لـ“النيراتزوري“ (فيديو)

سجل مارسيلو بروزوفيتش الهدف الأول لفريق إنتر ميلان في شباك نظيره آسي ميلان، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، في ديربي الغضب ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 78 يسجل روميلو لوكاكو الثاني للإنتر.

يتجدد الموعد بين الفريقين في ديربي الغضب، وسبق أن أقيمت 223 مباراة بين الفريقين على الصعيد الرسمي ويتفوق إنتر ميلان برصيد 80 فوزًا بفارق 4 انتصارات لصالح ميلان و67 تعادلًا.

وسجل إنتر ميلان 303 أهداف وسجل ميلان 299 هدفًا في ديربي الغضب، ويبقى الأوكراني آندريه شيفيشنكو هداف ديربي الغضب برصيد 14 هدفًا.

وانتهت آخر مباراتين بين الفريقين بفوز إنتر ميلان ولم يفز ميلان في مبارياته ضد إنتر ميلان في الدوري منذ يوم 31 يناير 2016.

يتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعد أن حصد الفريق 9 نقاط في 3 مباريات وسجل 7 أهداف واستقبل هدفًا واحدًا.

ويحتل ميلان المركز الثامن برصيد 6 نقاط من 3 مباريات وسجل الفريق هدفين واستقبل هدفًا.