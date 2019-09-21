التشكيلة الرسمية لمباراة ميلان ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة نارية على ملعب ”سان سيرو“ التاريخي تجمع بين ميلان وإنتر ميلان في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ويسعى إنتر لاستعادة الصدارة من اليوفي الفائز على فيرونا، يوم السبت، فيما يطمح ميلان لمواصلة الصحوة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الكالشيو.

ويعتمد مدرب ميلان ماركو جيانباولو على ثلاثي هجومي مكون من الهداف البولندي كريستوف بيونتك، سوسو والوافد الجديد رافييل لياو.

تشكيلة ميلان للمباراة جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: كونتي، موساكيو، رومانيولي، رودريغيز

خط الوسط: كيسي، تشالهانوغلو، بيليا

الهجوم: بيونتك، لياو، سوسو

تشكيلة إنتر للمباراة جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

الدفاع: جودين، دي فري، سكرينيار

خط الوسط: دامبروزيو، باريلا، بروزوفيتش، سينسي، أسامواه

الهجوم: لاوتارو، لوكاكو