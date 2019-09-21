كل ما تريد معرفته عن مباراة ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى ملعب ”سان سيرو“ لمتابعة ديربي الغضب الذي يجمع عملاقي مدينة ميلانو الإيطالية إيه سي ميلان وضيفه إنتر ميلان في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة ديربي الغضب بين إنتر ومضيفه ميلان:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة اليوم السبت، الساعة 21:45 بتوقيت السعودية على ملعب سان سيرو بصافرة الحم دانييلي دوفيري.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 4“ بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تاريخ ديربي الغضب

يتجدد الموعد بين الفريقين في ديربي الغضب، وسبق أن أقيمت 223 مباراة بين الفريقين على الصعيد الرسمي ويتفوق إنتر ميلان برصيد 80 فوزًا بفارق 4 انتصارات لصالح ميلان و67 تعادلًا.

وسجل إنتر ميلان 303 أهداف وسجل ميلان 299 هدفًا في ديربي الغضب، ويبقى الأوكراني آندريه شيفيشنكو هداف ديربي الغضب برصيد 14 هدفًا.

وانتهت آخر مباراتين بين الفريقين بفوز إنتر ميلان ولم يفز ميلان في مبارياته ضد إنتر ميلان في الدوري منذ يوم 31 يناير 2016.

ترتيب الفريقين

يتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعد أن حصد الفريق 9 نقاط في 3 مباريات وسجل 7 أهداف واستقبل هدفًا واحدًا.

ويحتل ميلان المركز الثامن برصيد 6 نقاط من 3 مباريات وسجل الفريق هدفين واستقبل هدفًا.

رهان ميلان

يراهن المدرب ماركو جيامباولو المدير الفني لفريق ميلان على درايته بأسلوب نظيره أنتونيو كونتي المدير الفني لإنتر مشيرًا إلى أن أجواء الديربي معروفة ولها أهميتها الخاصة، وسيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز.

ويغيب عن ميلان الثنائي دافيد كابايارا للإيقاف وماتيا كالدارا للإصابة، ويعتمد جيامباولو على طريقة 4-3-1-2 بوجود الحارس جيانلويجي دوناروما، وأمامه الرباعي ماتيو موساكيو وأليسيو رومانيولي وأندريا كونتي وريكاردو رودريغيز للدفاع.

ويقود لوكاس بيليا خط الوسط وهاكان كالهونجلو وفرانك كيسي مع صانع الألعاب لوكاس باكيتا، بينما يقود الهجوم سوسو وكريستوف بيونتيك.

أوراق إنتر ميلان

يحشد فريق إنتر ميلان أسلحته لعبور عقبة ميلان وتحقيق العلامة الكاملة، وأكد أنتونيو كونتي أنه جاهز تمامًا لمواجهة ميلان رغم أنه لم يعتد أجواء ديربي الغضب ولكنه يعلم أجواء مواجهات الميلان.

وتبدو صفوف إنتر ميلان مكتملة دون غياب أي لاعب، ويعتمد النيراتزوري على تشكيلة تضم الحارس سمير هاندانوفيتش وأمامه الثلاثي دييغو غودين وستيفان دي فري وميلان سكرينار في الدفاع، مع خماسي الوسط ماتياس فيسينو ومارسيلو بروزفيتش وستيفانو سينسي في العمق، ويمينًا دانيلو دامبروزيو ويسارًا كوادا أسامواه.

وفي الهجوم البلجيكي روميلو لوكاكو وبجواره الأرجنتيني لوتارو مارتينيز.

وقال حازم إمام نجم أودينيزي الإيطالي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“: إن المواجهة قوية ومليئة بالتفاصيل المهمة خاصة في وجود هدافين قديرين مثل لوكاكو وبيونتيك بجانب معركة الوسط التي ستحسم كثيرًا من ملامح اللقاء.

وأضاف: ”أتوقع مواجهة تكتيكية مغلقة وستكون الغلبة لمن يملك وسط الملعب، وهو الأمر الأهم في المعادلة لأنه سيتحكم في الإيقاع“.