أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: رأس زيدان ”تحت المقصلة“.. وبرشلونة يطارد ”هاتريك“ دوري أبطال أوروبا

تصدرت الهزيمة المذلة التي تلقاها نادي ريال مدريد الإسباني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا تقارير الصحافة العالمية، بعد أن خيّب النادي الملكي آمال جماهيره وأنصاره في استعادة البطولات من جديد رفقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد موسم سابق كارثي.

إقالة زيدان؟

ونال عدد من نجوم ريال مدريد قدرًا كبيرًا من الانتقادات القاسية في أعقاب الهزيمة المدوية، ووصلت إلى المطالبة بإقالة زيدان، الذي فشل في وضع بصمته رفقة الميرينغي على العكس من التوقعات الوردية التي صاحبت عودته قبل نهاية الموسم الماضي، خلفًا للأرجنتيني سانتياغو سولاري.

واستغل بعض جماهير ريال مدريد مواقع التواصل الاجتماعي في المطالبة برحيل زيدان، كما أرجع البعض نجاحاته السابقة للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غادر الفريق قبل بداية الموسم الماضي إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

واهتمت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية بالتغريدات ضد زيدان ونشرت بعضًا منها جاء فيها: ”زيدان عملية احتيال كبيرة، فترة نجاحه الأولى جاءت بفضل رونالدو“.

وأنفقت إدارة ريال مدريد أكثر من 300 مليون يورو على صفقات جديدة في سوق الانتقالات الماضية، الميركاتو الصيفي، إلا أن المردود لم يكن على المستوى المنتظر على الإطلاق.

وظهر البلجيكي إيدين هازارد، أهم صفقات الريال، بمستوى متواضع أمام باريس سان جيرمان، في حين كان الويلزي غاريث بيل، الذي كان قريبًا للغاية من الرحيل، أبرز لاعبي النادي الملكي، وأكثرهم خطورة على المرمى.

ونال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا قدرًا من الانتقادات، كونه يتحمّل جزءًا من المسؤولية في الهدف الأول الذي أحرزه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، بينما أرجعت صحيفة ”ماركا“ الانهيار الدفاعي للريال خلال المباراة إلى غياب القائد سيرجيو راموس، مشيرة إلى أن عدم وجود راموس غالبًا ما يؤدي إلى سقوط الريال في فخ الهزائم الثقيلة، ودللت على ذلك بمباراة أياكس أمستردام الهولندي في نسخة دوري أبطال أوروبا الماضية، التي انتهت بهزيمة الريال 1-4 في ”البرنابيو“، مع غياب رونالدو.

من جانبها، قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن ريال مدريد لا يمكنه أن يفوز بدوري أبطال أوروبا بهذا المستوى الذي ظهر عليه سواءً في انطلاقة الليغا، أو التشامبيونزليغ.

ولعب الريال 4 مباريات في الدوري الإسباني، وحقق الفوز في مباراتين، وتعادل مرتين، قبل أن يخسر أمام سان جيرمان.

وأشارت إلى أن الإصابات التي ضربت صفوف الريال، بغياب أسينسيو ومودريتش ومارسيلو، إضافة إلى إيقاف راموس، وتراجع مستويات الصفقات الجديدة، وعلى رأسها هازارد وميليتاو.

هدف برشلونة

كشفت تقارير صحفية رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي رد سالزبورغ النمساوي.

وتألق هالاند بشدة في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، بعد أن قاد فريقه لسحق جينك البلجيكي 6-2 في أول لقاءات المجموعة السادسة التي تضم أيضًا ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي.

وأحرز هالاند 3 أهداف، هاتريك، خلال الفوز الساحق لفريقه، مما أثار اهتمام مسؤولي البارسا باللاعب الشاب البالغ من العمر 19 عامًا فقط.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن اهتمام برشلونة لم يبدأ بعد تألق اللاعب أمس ليلة الثلاثاء، أمام جينك البلجيكي، بل يعود إلى مشاركته مع منتخب النرويج في بطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت في بولندا، وأحرز خلالها 9 أهداف، وتوّج هدافًا للبطولة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن برشلونة يريد حسم الصفقة سريعًا قبل أن يواصل اللاعب تألقه ويرتفع سعره وتدخل أندية أخرى في السباق.

وانتقل هالاند، وهو نرويجي الجنسية من أصول بريطانية، خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة من نادي مولده النرويجي إلى رد سالزبورغ مقابل 5 ملايين يورو، وارتفعت قيمته التسويقية لتصل إلى 12 مليون يورو حاليًا بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“.

توتر في يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية وجود توتر داخل غرفة خلع الملابس في نادي يوفنتوس، خاصة بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد الإسباني 2-2 أمس في دوري أبطال أوروبا، بملعب ”واندا متروبوليتانو“ في مدريد.

وكان يوفنتوس متقدمًا على أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين، إلا أن الروخي بلانكوس قلب الطاولة ونجح في تقليص الفارق، ثم التعادل في الدقيقة 90.

وشهد ممر الوصول إلى غرفة خلع الملابس غضبًا شديدًا من الكولومبي خوان كوادرادو، الذي انفعل على زملائه، إلا أن ليوناردو بونوتشي، كابتن يوفنتوس في تلك المباراة، قام بتهدئة زميله.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ فإن بونوتشي طالب كوادرادو بالصمت حتى يدخل الجميع إلى غرفة خلع الملابس، حتى لا تلتقط الصحافة وجود خلافات بين اللاعبين.

تشيلسي يحصن كالوم من إغراءات بايرن ميونيخ

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تجديد عقد كالوم هودسون أودوي لمدة 5 سنوات ليقطع الطريق أمام رحيل اللاعب إلى فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وقال هودسون أودوي بعد التجديد: ”انتظرت فترة طويلة لحسم ملف التجديد.. أنا سعيد بالاستمرار هنا، لقد كنت لاعبًا في تشيلسي منذ أن كان عمري 8 سنوات، وأرى أنه النادي الأنسب لي“.

وأضاف: ”أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات والألقاب مع الفريق، بالإضافة إلى المساهمة في تسجيل العديد من الأهداف“.