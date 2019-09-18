مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد.. إصابة نادرة للحكم في ملاعب كرة القدم (فيديو)

شهدت الدقيقة 64 من مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء واقعة طريفة بإصابة الحكم الهولندي داني ماكيلي وسقوطه على الأرض.

وخلال منتصف الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد وانتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق سدد الألماني سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس كرة في وسط الملعب ارتطمت في وجه الحكم الذي سقط فورًا على الأرض.

وبينما كانت هناك هجمة لأصحاب الأرض أطلق الحكم صفارته وهو يسقط على الأرض ليوقف الهجمة واللعب ويتوجه له لاعبو الفريقين لمعرفة مدى إصابته.

وقام الحكم الهولندي واستأنف المباراة بينما كان أحد مساعديه يطمئن على حالته قبل أن يقف دون مساعدة طبية تذكر.