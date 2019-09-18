إشارة غريبة من رونالدو لجماهير أتلتيكو مدريد (فيديو)‎

إشارة غريبة من رونالدو لجماهير أتلتيكو مدريد (فيديو)‎

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أشار البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي إلى جماهير أتلتيكو مدريد بحركة ”غريبة“ مع نهاية مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وبدا رونالدو وكأنه يتوعد أتلتيكو برد قوي في مدينة تورينو معقل اليوفي، بعد تعادل الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال.

واقتنص أتلتيكو مدريد الإسباني نقطة تعادل صعبة من ضيفه يوفنتوس الإيطالي بتعادله معه 2-2، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بالمسابقة، والتي شهدت فوز لوكوموتيف موسكو الروسي على باير ليفركوزن الألماني 2-1.

تقدم يوفنتوس في الدقيقة 47 عن طريق الكولومبي خوان كوادرادو، قبل أن يضيف زميله الفرنسي بليز ماتويدي الهدف الثاني في الدقيقة 64، ثم سجل ستيفان سافيتش هدف تقليص الفارق لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 69.

وبينما تتجه المباراة نحو النهاية، سجل المكسيكي هيكتور هيريرا هدف التعادل لأتلتيكو مدريد بضربة رأس متقنة في الدقيقة 89.