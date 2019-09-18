أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: أشرف حكيمي يشكر جماهير دورتموند وفالكاو يحفز زملاءه

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوّثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فيدال يحتفل بالعيد الوطني لتشيلي

نشر التشيلي أرتورو فيدال، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة أهله وأصدقائه احتفالًا بالعيد الوطني لبلاده، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”أعياد وطنية سعيدة تشيلي العزيزة كم أنا أحبك“.

فالكاو يحفز زملاءه

نشر الكولومبي فالكاو، لاعب نادي غالاتا سراي، صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه قبل لقاء فريقه مع نادي كلوب بروج، اليوم ضمن لقاءات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وحرص اللاعب على تحفيز زملائه قبل لقاء الليلة، حيث علّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”تحيا جلطة سراي فلنذهب معا للمباراة“.

هيرنانديز يتمنى التوفيق لفريقه السابق

نشر ثيو هيرنانديز، لاعب نادي الميلان الإيطالي، صورًا له بقميص ناديه السابق ريال مدريد في لحظات تتويج النادي الملكي ببطولة دوري الأبطال قبل لقاء الليلة الذي سيجمع بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”حظا سعيدا لريال مدريد لهذه النسخة من دوري الأبطال“.

فابينيو: سنواصل القتال

نشر فابينيو، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية من مباراة الأمس، والتي جمعت بين نادي ليفربول ونادي نابولي الإيطالي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”سنواصل القتال“.

لوكاس توريرا: كل شيء جاهز للقاء الغد

نشر لوكاس توريرا، لاعب نادي الآرسنال الإنجليزي صورًا له عبر صفحته الشخصية من تدريبات فريقه؛ استعدادًا للقاء الغد، والذي سيجمع بين فريق الجنارز وإينتراخت فرانكفورت، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة اليورباليج، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”كل شيء جاهز للقاء الغد في اليورباليغ“.

كاسياس يعلق على الانتخابات الإسبانية

علّق الحارس الإسباني، إيكر كاسياس، على الانتخابات الإسبانية الخاصة بالحكومة هناك، حيث علّق اللاعب عبر صفحته قائلًا: ”إسبانيا هي أول دولة في التاريخ تعقد 4 انتخابات عامة على التوالي منذ 4 سنوات – 2016 و2017 و2018 و2019“.

فرناندينيو يعلن التحدي

نشر فيرناندينيو، لاعب نادي مانشيسر سيتي الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية بقيمص ناديه قبل اللقاء المرتقب بين المان سيتي وشاختار الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”التحدي الأول للكثيرين في هذه المسابقة، هيا سيتي“.

فريد رودريغيز: جاهز ومبتسم دائما

نشر فريد رودريغيز، لاعب نادي مانشستر يونايتد، صورة له عبر صفحته الشخصية، وأعلن اللاعب جاهزية فريقه للقاء الغد، والذي سيجمع بين المان يونايتد ونادي إف سي أستانا بطل كازاخستان، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة اليورباليغ، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”جاهز للغد، دائما مع ابتسامة“.

فيكتور ليندلوف: مستقبلي أحمر فقط

أبدى فيكتور ليندلوف، لاعب نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي، سعادته الغامرة بتجديد تعاقده مع ناديه، حيث نشر اللاعب صورة له عبر صفحته الشخصية علّق أعلاها قائلًا: ”إنه لشرف أن ألعب مع هذا النادي، ولا يمكنني الانتظار حتى أفعل ذلك لسنوات عديدة قادمة، مستقبلي أحمر فقط“.

أشرف حكيمي يشكر جماهير دورتموند

نشر المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني، صورة لمباراة الأمس، والتي جمعت بين ناديه ونادي برشلونة الإسباني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وحرص اللاعب على توجيه الشكر لجماهير نادي بروسيا دورتموند، حيث علّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”لعبة جميلة ضد خصم كبير، يجب أن نستمر في العمل لتحقيق هدفنا، شكرا لمشجعينا لدعمنا بلا كلل، تعادل مع برشلونة“.