أتلتيكو مدريد يقتنص تعادلًا قاتلًا من يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

أتلتيكو مدريد يقتنص تعادلًا قاتلًا من يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أقتنص أتلتيكو مدريد الإسباني نقطة تعادل صعبة من ضيفه يوفنتوس الإيطالي بتعادله معه 2-2، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت فوز لوكوموتيف موسكو الروسي على باير ليفركوزن الألماني 2-1.

وفي المباراة الأولى، تقدم يوفنتوس في الدقيقة 47 عن طريق الكولومبي خوان كوادرادو، قبل أن يضيف زميله الفرنسي بليز ماتويدي الهدف الثاني في الدقيقة 64، ثم سجل ستيفان سافيتش هدف تقليص الفارق لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 69.

وبينما تتجه المباراة نحو النهاية، سجل المكسيكي هيكتور هيريرا هدف التعادل لأتلتيكو مدريد بضربة رأس متقنة في الدقيقة 89.

وفي ملعب باي أرينا بمدينة ليفركوزن الألمانية تقدم لوكوموتيف موسكو عن طريق البولندي جريجور كريشوياك في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 24 سجل بينديكت هوفيديس لاعب لوكوموتيف هدف التعادل لباير ليفركوزن بالخطأ في مرمى فريقه، لكن زميله ديمتري بارينوف سجل هدف الفوز للفريق الروسي في الدقيقة 37.

وسيكون باير ليفركوزن على موعد مع مواجهة صعبة في الجولة الثانية أمام يوفنتوس الإيطالي في مدينة تورينو الإيطالية، فيما يتوجه أتلتيكو مدريد إلى العاصمة الروسية موسكو لمواجهة لوكوموتيف موسكو في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

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