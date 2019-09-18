أتلتيكو مدريد يقتنص تعادلًا قاتلًا من يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

أقتنص أتلتيكو مدريد الإسباني نقطة تعادل صعبة من ضيفه يوفنتوس الإيطالي بتعادله معه 2-2، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت فوز لوكوموتيف موسكو الروسي على باير ليفركوزن الألماني 2-1.

وفي المباراة الأولى، تقدم يوفنتوس في الدقيقة 47 عن طريق الكولومبي خوان كوادرادو، قبل أن يضيف زميله الفرنسي بليز ماتويدي الهدف الثاني في الدقيقة 64، ثم سجل ستيفان سافيتش هدف تقليص الفارق لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 69.

وبينما تتجه المباراة نحو النهاية، سجل المكسيكي هيكتور هيريرا هدف التعادل لأتلتيكو مدريد بضربة رأس متقنة في الدقيقة 89.

دوري ابطال اوربا : اتلتيكو مدريد 0 – 1 يوفنتوس | هدف كودرادو .. في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/LI8dn0DuFg — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 18, 2019

هدف ⚽️ كوادرادو.. شيء كبير يا عمري ???? أتلتيكو مدريد 0 يوفنتوس 1#beINUCL #AtletiJuve pic.twitter.com/lFZ1aRSAIG — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) September 18, 2019

هدف ⚽️ سافيتش يقلص النتيجة للأتلتي! أتلتيكو مدريد 1 يوفنتوس 2#beINUCL #AtletiJuve pic.twitter.com/Dczxf9PtZE — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) September 18, 2019

وفي ملعب باي أرينا بمدينة ليفركوزن الألمانية تقدم لوكوموتيف موسكو عن طريق البولندي جريجور كريشوياك في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 24 سجل بينديكت هوفيديس لاعب لوكوموتيف هدف التعادل لباير ليفركوزن بالخطأ في مرمى فريقه، لكن زميله ديمتري بارينوف سجل هدف الفوز للفريق الروسي في الدقيقة 37.

وسيكون باير ليفركوزن على موعد مع مواجهة صعبة في الجولة الثانية أمام يوفنتوس الإيطالي في مدينة تورينو الإيطالية، فيما يتوجه أتلتيكو مدريد إلى العاصمة الروسية موسكو لمواجهة لوكوموتيف موسكو في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.