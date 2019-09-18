أهداف مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد: 2-2 (فيديو)

أهداف مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد: 2-2 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تقدم كوادرادو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بهدف في شباك أتلتيكو مدريد، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز كوادرادو هدفه مع بداية الشوط الثاني من تسديدة قوية.

وعزز ماتودي تقدم يوفنتوس بالهدف الثاني في الدقيقة 65 من رأسية قوية، ثم قلّص سافيتش النتيجة بعدها بدقيقتين وأحرز الهدف الأول للآتلتي.

وتعادل أتلتيكو مدريد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

ويبحث أتلتيكو عن تحقيق فوز يبدأ به مسيرته الأوروبية بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني.

لكن يوفنتوس يبحث عن توجيه رسالة اطمئنان وثقة لجماهيره على المستوى الأوروبي مع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري.

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