أهداف مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد: 2-2 (فيديو)

تقدم كوادرادو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بهدف في شباك أتلتيكو مدريد، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وأحرز كوادرادو هدفه مع بداية الشوط الثاني من تسديدة قوية.
وعزز ماتودي تقدم يوفنتوس بالهدف الثاني في الدقيقة 65 من رأسية قوية، ثم قلّص سافيتش النتيجة بعدها بدقيقتين وأحرز الهدف الأول للآتلتي.
وتعادل أتلتيكو مدريد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.
دوري ابطال اوربا : اتلتيكو مدريد 0 – 1 يوفنتوس | هدف كودرادو ..
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
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— اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 18, 2019
دوري ابطال اوربا : اتلتيكو مدريد 0 – 2 يوفنتوس | هدف ماتويدي
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM
— اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 18, 2019
هدف ⚽️
سافيتش يقلص النتيجة للأتلتي!
أتلتيكو مدريد 1 يوفنتوس 2#beINUCL #AtletiJuve pic.twitter.com/Dczxf9PtZE
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) September 18, 2019
اتلتيكو مدريد 2 × 2 يوفنتوس | هدف هيريرا د90 .."
Via : @FasterGoal#اتلتيكو_مدريد_يوفنتوس #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/KI7LnBDhSY
— FasterGoal12 (@FGoal12) September 18, 2019
ويبحث أتلتيكو عن تحقيق فوز يبدأ به مسيرته الأوروبية بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني.
لكن يوفنتوس يبحث عن توجيه رسالة اطمئنان وثقة لجماهيره على المستوى الأوروبي مع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري.