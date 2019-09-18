أهداف مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد: 2-2 (فيديو)

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يوفنتوس يبحث عن توجيه رسالة اطمئنان وثقة لجماهيره على المستوى الأوروبي مع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري.