أخبار ريال مدريد وليفربول وبرشلونة: الملكي ينتظر مبابي بعد ”المعاهدة“.. وفان دايك يثير الشكوك

رغم إنفاق أكثر من 300 مليون يورو على الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الأخير، فإن نادي ريال مدريد لا يتوقف عن محاولة التعاقد مع نجوم عالميين من الطراز الأول، خاصة أن الصفقات التي أبرمها مؤخرًا لم تكن على مستوى طموحات جماهير ومحبي النادي الملكي، باستثناء البلجيكي إدين هازارد، المنتقل من نادي تشيلسي الإنجليزي.

اتفاق مبابي

وكشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة ومثيرة في صفقة انتقال المهاجم الشاب كيليان مبابي من نادي باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد في صيف 2020.

وقال برنامج ”الشرنغيتو:“ إن ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، توصلا بالفعل إلى ”معاهدة“ حول صفقة النجم الفرنسي البالغ من العمر 20 عامًا.

وأشار البرنامج الإسباني الشهير، في تقرير نشره، اليوم الأربعاء، إلى أن أول شروط تلك المعاهدة أن يتخلى ريال مدريد تمامًا عن مسعاه لضم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا، لأن سان جيرمان لن يفرّط في اللاعبين لصالح النادي الملكي.

وأكد أن الطرفين اتفقا بالفعل على انتقال مبابي إلى ريال مدريد الصيف المقبل مقابل 260 مليون يورو، كما قام الريال بدفع 40 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان مؤخرًا، كي يكتسب الاتفاق بينهما الطابع الرسمي، ويتم حسم الأمور تمامًا لصالح الميرينغي قبل أي منافس آخر يرغب في اللاعب.

وفي حالة إتمام الصفقة، سيكون مبابي أغلى لاعب في العالم، حيث سيتخطى نيمار الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان من برشلونة الإسباني في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وبالتالي فإن مسؤولي النادي الفرنسي لم يعد أمامهم سوى الموافقة على بيعه بنهاية الموسم المقبل، لتحقيق أكبر استفادة مادية من الصفقة.

وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان من نادي موناكو الفرنسي مقابل 180 مليون يورو.

غموض فان دايك

وفي سياق متصل، يبدو أن هدف ريال مدريد الثاني في الميركاتو الصيفي المقبل يفتح الباب على مصراعيه أمام النادي الملكي، وهو الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم دفاع نادي ليفربول الإنجليزي، وأفضل لاعب في أوروبا لعام 2019.

وكشف فان دايك موقفه من التقارير التي تشير إلى المفاوضات مع الريدز لتمديد عقده برفقة بطل أوروبا.

وقال اللاعب الهولندي الدولي، خلال تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية، اليوم الأربعاء:“لا أعلم شيئًا عما يُقال حول وجود مفاوضات مع ليفربول لتجديد عقدي برفقة النادي“.

وأضاف بقوله:“رأيت بعض التقارير في الصحافة، والتي تحدثت عن مباحثات لتمديد عقدي، وهذا لم يحدث على الإطلاق، وتركيزي حاليًا في كرة القدم، والمباريات التي أخوضها مع النادي، ولا أحد يعلم ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل“.

وتوّج فان دايك مؤخرًا بلقب أفضل لاعب في أوروبا، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، كما أنه أحد أقوى المرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب في العالم ”بالون دور“ لهذا العام.

وانضم فان دايك، 28 عامًا، إلى ليفربول في يناير 2018، مقابل 85 مليون يورو تقريبًا من نادي ساوثهامبتون، وقاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا في نسختها الأخيرة، وكذلك بطولة السوبر الأوروبي، كما قاد فان دايك منتخب هولندا إلى اللقب وصيف دوري الأمم الأوروبية، بعد الخسارة في النهائي أمام البرتغال.

ويمتد عقد فان دايك مع ليفربول حتى صيف 2023.

وتأتي تلك التصريحات في ظل تقارير إعلامية تشير إلى اهتمام ناديي برشلونة، وريال مدريد، بالحصول على خدمات اللاعب الهولندي الدولي، في ظل رغبة كليهما بتجديد دماء الدفاع، مع تقدّم جيرارد بيكيه، 32 عامًا، وسيرجيو راموس، 33 عامًا، في العمر.

صدمة جوردي ألبا

أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، التشخيص الرسمي للإصابة التي يعاني منها جوردي ألبا، الظهير الأيسر للفريق.

وكان ألبا غادر مباراة البارسا أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، قبل نهاية الشوط الأول بـ5 دقائق، بسبب مشكلة عضلية.

وأوضح برشلونة، في بيان على موقعه الرسمي، أن ألبا خضع لفحوصات طبية، أكدت تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

وأضاف بيان برشلونة، أن مدة غياب اللاعب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى أن فترة غياب ألبا عن المباريات تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا.

ومن المنتظر أن يغيب ألبا عن مواجهتي غرناطة وفياريال، وعلى الأرجح خيتافي، ويمكن أن يعود في مواجهة دوري الأبطال أمام إنتر ميلان يوم الـ2 من أكتوبر المقبل.

خسائر تشيلسي

لم تتوقف خسائر تشيلسي في مباراة، يوم أمس، أمام فالنسيا الإسباني بدوري أبطال أوروبا على الخسارة في ملعب ”ستامفورد بريدج“ فقط.

وسينتظر فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، بعض الوقت قبل التعرف على تفاصيل حالة لاعبه ”ميسون ماونت“ الذي خرج مصابًا في الكاحل أمام فالنسيا.

واستمر الظهور الأول للاعب الوسط ماونت في دوري الأبطال لمدة 9 دقائق قبل أن يتعرض لإصابة في الكاحل بعد تدخل عنيف من فرنسيس كوكيلين لاعب فالنسيا.

وقال لامبارد، الذي يواجه ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد المقبل، خلال مؤتمر صحفي:“يجب أن نقيّم الأمر في غضون 24-48 ساعة للتعرف على تفاصيل الإصابة“.

وأضاف:“لا نعرف مدى سوء الإصابة، إنها إصابة في الكاحل وهذا مؤسف، لقد كان يلعب بشكل رائع وبدأ المباراة بشكل جيد“.

وبعد فترة إعارة ناجحة في ديربي كاونتي الموسم الماضي، بدأ ماونت مشواره مع الفريق الأول موسم 2019-2020 وسجل 3 أهداف في 5 مباريات.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في الدوري برصيد 8 نقاط، وسيحاول إيقاف ليفربول بطل أوروبا الذي فاز بمبارياته الخمس في المسابقة المحلية.