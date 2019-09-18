رونالدو: أستحق الفوز بالكرة الذهبية على حساب ميسي

قال كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، إنه يستحق إنهاء مسيرته بحصد جائزة الكرة الذهبية بعدد من الألقاب يزيد على ليونيل ميسي هداف برشلونة، ويأمل أن يضع نفسه في مكانة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

ونال رونالدو (34 عامًا) جائزة مجلة (فرانس فوتبول) لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، وهو نفس عدد ألقاب ميسي، لكنه يتطلع إلى المزيد مع الاقتراب من الوصول إلى نهاية مسيرته.

وقال رونالدو للإعلامي بيرس مورغان خلال مقابلة مع محطة (آي.تي في) البريطانية التلفزيونية، يوم الثلاثاء:“ميسي في تاريخ كرة القدم، لكن أعتقد أنه ينبغي أن أفوز بستة أو سبعة أو ثمانية ألقاب لأتفوق عليه، وأحب ذلك وأعتقد أنني أستحق ذلك.

وأكد قائد البرتغال أنه لا يرتبط بصداقة مع ميسي، لكنه أوضح دور اللاعب الأرجنتيني بدفعه نحو المزيد من التألق في مسيرته.

وقال رونالدو:“علاقتي معه أننا لسنا صديقين لكننا اشتركنا في هذا المستوى على مدار 15 عامًا، وأعرف أنه دفعني حتى أصبح لاعبًا أفضل، و دفعته ليصبح لاعبًا أفضل أيضًا.

ونال رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات وقاد البرتغال للفوز ببطولة أوروبا 2016 ودوري الأمم 2019.

وقال رونالدو: لا أطارد الأرقام القياسية بل هي تطاردني، وأنا مدمن نجاح ولا أعتقد أن هذا يعد شيئًا سيئًا، وهذا يحفزني، وإذا لم يكن لديك دوافع فمن الأفضل التوقف.